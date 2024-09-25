EMEKLİLİK PRİM ŞARTLARI DEĞİŞİYOR! 7200 günle emekli olunacak: Torba yasa ile 5 yıl erken...

Milyonlarca Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği prim indirimi yeniden gündeme geliyor. Esnaflar için erken emeklilik formülünün de konuşulduğu yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelmesi bekleniyor. Bağ-Kur prim gün sayısında yapılacak değişiklikle esnafa erken emeklilik yolu açılacak. Düzenleme ile prim gün sayısının 9000 günden 7200 güne düşürülmesi öngörülüyor. Peki bu düzenlemeden kimler faydalanacak ve prim şartları nasıl belirlenecek? Yasal değişikliğin detayları, önümüzdeki dönemde TBMM’de görüşülerek netleşecek.
Esnafa erken emeklilik konusu, Bağ-Kur'lular arasında büyük ilgiyle takip ediliyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren prim indirimi konusu yeniden gündeme geldi. Bu kapsamda, Bağ-Kur'lular için yapılacak yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması bekleniyor.
Bağ-Kur Prim İndirimi Yeniden Gündemde: Erken Emeklilik İçin Düzenleme Yolda
Milyonlarca Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren prim indirimi konusu tekrar gündeme geldi. Esnafa erken emeklilik fırsatını da içerecek olan yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelmesi bekleniyor. Düzenleme, prim gün sayısını düşürerek Bağ-Kur'lulara daha erken emeklilik imkanı tanıyacak. İşte detaylar:
Prim Gün Sayısı Düşecek mi?
Bağ-Kur’lular için mevcut durumda prim gün sayısı 9000 gün (25 yıl) olarak uygulanıyor. Ancak hazırlanan düzenleme ile bu gün sayısının 7200 güne düşmesi bekleniyor. Eğer düzenleme yürürlüğe girerse, Bağ-Kur'lular 1800 gün yani yaklaşık 5 yıl erken emekli olabilecek.
Kimler Faydalanacak?
Düzenleme, öncelikli olarak küçük esnaf ve çiftçileri kapsayacak. Basit usulde vergilendirilen, 10 kişi ve altında işçi çalıştıran bakkal, kasap, berber gibi esnafların yanı sıra çiftçi Bağ-Kur’u olanlar da bu indirimden yararlanabilecek. Ancak kapsamın genişletilmesi halinde daha fazla Bağ-Kur'lu bu imkandan faydalanabilecek.
EYT'liler Yararlanacak mı?
Düzenlemenin detayları henüz netleşmiş değil. Ancak kapsama girmesi durumunda, EYT'li (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Bağ-Kur’lular da 9000 günü doldurmayı beklemeden, 7200 günle emekli olabilecek. Böylece EYT'liler, yaş şartı olmaksızın 5 yıl erken emekli olma şansına kavuşacak.
Yaş Şartı Kalkacak mı?
Prim indirimi ile Bağ-Kur’luların daha erken emekli olması hedefleniyor, ancak yaş şartı değişmeyecek. Kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaş emeklilik şartı devam edecek. Dolayısıyla, 7200 gün primini tamamlayan Bağ-Kur’lular yaş şartını da yerine getirdiklerinde emeklilik hakkını kazanabilecek.
Son 7 Yıl Kuralı Değişir mi?
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan farklı zamanlarda çalışmış olanlar için uygulanan son 7 yıl (1261 gün) kuralında herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Düzenleme sadece Bağ-Kur’luların prim gün sayısını ilgilendiren bir düzenleme olacak.
Düzenleme Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
Yasal düzenlemenin kısa süre içinde TBMM'ye sunulması ve gerekli onayların ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Başvuru Gerekli Olacak mı?
Düzenleme yürürlüğe girdiğinde prim gün sayıları otomatik olarak düşecek.
7200 gün prim şartını tamamlayan Bağ-Kur'luların emeklilik başvurusu yapmaları gerekecek. Ancak düzenleme sonrası ek bir başvuruya ihtiyaç duyulmayacak.