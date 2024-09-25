EMEKLİLİK PRİM ŞARTLARI DEĞİŞİYOR! 7200 günle emekli olunacak: Torba yasa ile 5 yıl erken...

Yaş Şartı Kalkacak mı?

Prim indirimi ile Bağ-Kur’luların daha erken emekli olması hedefleniyor, ancak yaş şartı değişmeyecek. Kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaş emeklilik şartı devam edecek. Dolayısıyla, 7200 gün primini tamamlayan Bağ-Kur’lular yaş şartını da yerine getirdiklerinde emeklilik hakkını kazanabilecek.