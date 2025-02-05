Emeklinin bayram ikramiyesi şekilleniyor! Masadaki rakamlar belli oldu: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. 30 Mart’ta kutlanacak bayram öncesinde, ikramiyelere zam yapılabileceği yönündeki beklentiler gündemde. En düşük emekli maaşının 14.469 TL’ye yükseltilmesinin ardından, kulislerde ikramiye tutarının artırılabileceği konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl 2.000 TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin, enflasyon oranları ve refah payı dikkate alınarak yükseltilmesi beklentisi güçleniyor.
İlk olarak 2018 yılında 1.000 TL olarak uygulamaya konulan bayram ikramiyeleri, geçen yıl 2.000 TL’den 3.000 TL’ye yükseltilmişti. 2025 yılının ilk yarısında emeklilere yapılan %15,75 oranındaki maaş zammının ardından, ikramiyelerde de artış yapılabileceği yönünde beklentiler gündeme geldi. Kulislerde ikramiyelere enflasyon oranında bir zam yapılabileceği konuşulurken, kesin rakam için hükümetin bütçe değerlendirmeleri bekleniyor.
GÖZLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDE!
Son olarak taban aylık olan 12 bin 500 TL tutarı da yüzde 15.75 oranında artışla 14 bin 469 TL’ye yükseltildi. En düşük emekli aylığının Meclis’ten geçerek yasalaşmasıyla birlikte gözler bayram ikramiyelerine çevrildi.
Özellikle taban aylık alan emekliler için ikramiyeler adeta can suyu oluyor. Yeni dönemde ikramiyelerin emekli maaş zammı oranına paralel artırılabileceği konuşuluyor. Eğer yüzde 15,75’lik bir zam yapılırsa, bayram ikramiyesi 3 bin 472 liraya yükselecek.
Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da kutlanacak. Peki ikramiyelere ne kadar zam olur? Milliyet.com.tr'nin haberine göre, konuyla ilgili beklentilerini açıklayan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı:
“Emeklilere verilen bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında başladı. 2018 yılında ilk verildiğinde en düşük emekli maaşının yaklaşık yarısına tekabül ediyordu.
İŞTE BAYRAM İKRAMİYESİNDE BEKLENTİLER!
Şu an bu rakamın çok gerisinde kalmış durumda. En son 2024 yılında verilen bayram ikramiyeleri 3.000 TL olarak emeklilerin hesabına yatmıştı.2018 yılındaki maaş ile emekli ikramiyesi orantısına getirilmesi, yani 7.500 TL’ye yükseltilmesi emeklilerin beklentisi arasında. Ancak bu tutarın 2023 yılında bir defa verilen 100. yıl ikramiyesiyle eşitlenerek 5.000 TL’ye yükseltileceği düşünüyoruz.
BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI İÇİN YASAL DÜZENLEME ŞART MI?
Ek bir yasal düzenleme olmazsa yine 3.000 TL oranında emekli ikramiyesi almaları söz konusu olacağından yeni bir yasal düzenlemeyle bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi gerekiyor.
BU YIL DA EMEKLİLERE YENİ DESTEKLER GELİR Mİ?
En önemli harcama kalemlerinden olan gıda harcamalarıyla ilgili bir düzenleme beklentisi emeklilerde hakim. Bakan Işıkhan bu konu üzerinde de bankalarla yapılan görüşmelerin devam ettiğini belirtmişti.
2025 yılı içinde bu düzenlemenin hayat geçirileceğini ve emekli maaşlarına bağlı banka kartları veya kredi kartlarıyla yapılan gıda harcamalarında bir indirimin söz konusu olabileceğini düşünüyoruz.”