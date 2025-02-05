Emeklinin bayram ikramiyesi şekilleniyor! Masadaki rakamlar belli oldu: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

BU YIL DA EMEKLİLERE YENİ DESTEKLER GELİR Mİ?

En önemli harcama kalemlerinden olan gıda harcamalarıyla ilgili bir düzenleme beklentisi emeklilerde hakim. Bakan Işıkhan bu konu üzerinde de bankalarla yapılan görüşmelerin devam ettiğini belirtmişti.

2025 yılı içinde bu düzenlemenin hayat geçirileceğini ve emekli maaşlarına bağlı banka kartları veya kredi kartlarıyla yapılan gıda harcamalarında bir indirimin söz konusu olabileceğini düşünüyoruz.”



