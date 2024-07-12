SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olanların en düşük maaşlarına yönelik çalışmalar hızla devam ediyor. Yüzde 24,73 oranındaki emekli kök maaş zammının ardından, yaklaşık 2 milyon emeklinin geliri 10 bin TL seviyesinde sabitlendi. Hükümet yetkilileri, emekli maaşlarına yapılacak zam düzenlemesi için bir araya gelerek toplantılar düzenleyecek. Zam düzenlemesine ilişkin detaylar ise kısa bir süre içinde netleşecek. Şu anda masada üç farklı seçenek bulunuyor. Peki emekliye ne kadar ek zam çıkacak? Kök maaş zammı ne zaman belli olur?

1 / 14 Emeklilere yönelik zam düzenlemesi kısa süre içinde kamuoyuna duyurulacak. Ocak-Haziran döneminde 10 bin TL olarak belirlenen en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yeniden artırılacak. Bu düzenlemeden 3,5 milyon vatandaş doğrudan yararlanacak. Kök maaş zammı sonrasında maaşı 10 bin TL'de kalan yaklaşık 2 milyon emekli de bu yeni düzenleme ile zam alacak.

2 / 14 EMEKLİYE ZAM TOPLANTISI İÇİN NEFESLER TUTULDU Hükümet ve AK Parti kurmayları emekliye zam düzenlemesi için toplantı gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş emekliye zam düzenlemesi için bir araya geliyor.

3 / 14 Toplantının yarın saat 15:30'ta Beştepe'te yapılması bekleniyor. Yeni düzenleme kısa sürede açıklanarak kamuoyu ile paylaşılabilir.

4 / 14 EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI YÜZDE 24,73 Türkiye'de 16 milyon emekli bulunuyor. Emekliler her yıl 6 ayda bir olmak üzere zam alıyor. Ocak döneminde yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25 zam alan emekliler temmuz döneminde 6 aylık enflasyon rakamları kadar yüzde 24,73 zam aldı.

5 / 14 Memur emeklisi ise yüzde 8,46'lık enflasyon farkına ilaveten yüzde 10 toplu sözleşme zammı aldı. Rakamlar beraber değerlendirildiğinde memur ve memur emeklisi yüzde 19,31 zam almış oldu.

6 / 14 1,8 MİLYON EMEKLİNİN MAAŞI 10 BİN TL'DE KALDI: AK PARTİ ÇALIŞMA BAŞLATTI SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise kök maaş ve taban maaş uygulaması var. Artışlar kök maaşlara yapılıyor. Böylece kök maaşlar taban maaşın altında kalırsa hazine desteği ile tamamlanıyor. Şu anda uygulanan taban maaş Ocak'ta yapılan artışla birlikte 10 bin lira olarak uygulanıyor.

7 / 14 TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile 6 aylık enflasyon kesinleşti. Bu rakam doğrudan SSK, Bağ-Kur emekli zammı oldu. Ancak bu zam doğrudan kök maaşlara uygulandığından kök maaşı 8 bin 20 TL'nin altında olan emeklilerin emekli maaşı 10 bin TL'de kaldı. Bu durumda 1,8 milyon emeklinin olduğu ifade ediliyor.

8 / 14 Yapılacak düzenleme 10 bin TL'nin bir miktar üzerinde maaş alan emeklileri de ilgilendirdiğinden 3,5 milyon vatandaşın gelirini artıracak.

9 / 14 AK PARTİ EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ İÇİN HAREKETE GEÇİYOR AK Parti kurmayları en düşük emekli maaşı için konuyu MKYK'ya taşıdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordineli olarak çalışma gerçekleştiriyor.

10 / 14 Bütçe çalışmaları sonrası yeni rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın onayı sonrası düzenleme Meclis'e gönderilecek. Çalışmada neler ele alınacak: - Kaç milyon emekli taban maaş alıyor? - Yüzde 24,73'lük zam sonrası kaç emeklinin maaşı 10 bin TL'de kalıyor? - Bütçe hesabı

11 / 14 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? MASADA 3 RAKAM VAR... En düşük emekli maaşı için masada 3 rakam var. 1 FORMÜL: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı masadaki ilk seçenecek 12 bin TL formülü olarak dikkat çekiyor. Eğer bu formül kabul görürse bütçeye aylık maliyet 5 milyar TL olacak.

12 / 14 2. FORMÜL: 6 aylık enflasyon rakamlarıyla hesap yapıldığında en düşük emekli maaşının 12.500 TL olması en güçlü seçeneklerden birisi. Bu seçenekte aylık maliyetin 6,5 milyar TL'yi bulması bekleniyor.

13 / 14 3 FORMÜL: Taslak metinde bulunması beklenen bir diğer rakam ise 13 bin TL oldu. Yine buna göre hesap yapıldığında bütçeye aylık maliyetin 8 milyar TL'yi aşması bekleniyor.