Emeklinin Ocak zammı tabloya işlendi! 4 senaryo masaya geldi: 16.881 TL en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

MEMURLARA YÜZDE 13.26 ZAM VE 1.000 TL SEYYANEN ARTIŞ

Memur maaşları toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile belirleniyor. 2026 Ocak döneminde memurlara %11’lik sözleşme zammına ek olarak 3 aylık enflasyon farkı dahil edildiğinde toplam artış %13.26 seviyesine ulaştı.

Bunun yanı sıra memur ve memur emeklilerine 1.000 TL seyyanen zam verilmesi planlanıyor. Bu durumda:

En düşük memur maaşı 58.392 TL’ye,

En düşük memur emekli maaşı ise 26.764 TL’ye çıkacak.

Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla oranların daha da yükselmesi bekleniyor.