Emeklinin zam oranları eşitleniyor! Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı...

Milyonlarca emekli, 4 Kasım’da açıklanacak enflasyon verilerini heyecanla bekliyor. Temmuz-Eylül dönemi enflasyon farkı yüzde 8,9 olarak hesaplanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zamlarla ilgili yeni oranlar netleşmeye başladı. Bu kapsamda, en düşük emekli maaşı için öngörülen yeni rakam da belirlendi. İşte milyonları ilgilendiren yeni emekli maaşı tablosu ve detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 4 Kasım 2024'te Ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak. Bu açıklamayla birlikte dört aylık enflasyon farkı kesinleşecek. Temmuz ayı enflasyonu yüzde 3,23, Ağustos enflasyonu yüzde 2,47 ve Eylül enflasyonu yüzde 2,97 olarak kaydedilmişti. Ekim ayı verilerinin de eklenmesiyle toplu artış oranları netleşecek, bu da özellikle emekliler ve kamu çalışanları için maaş zamlarına etki edecek önemli bir gösterge olacak.
Emekli Maaşı Ocak Zammı ile Artacak
Ocak ayında açıklanacak enflasyon verileri milyonlarca emeklinin gözünü zam oranlarına çevirmiş durumda. Belirlenecek 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda zam alacak, Emekli Sandığı emeklilerine ise yüzde 6 toplu sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkı ödenecek.
Emekli Zammı için Belirleyici Rakamlar Açıklanıyor
Henüz 6 aylık enflasyon oranı kesinleşmese de ilk üç aylık enflasyon oranı belli oldu. Temmuz-Eylül dönemi için enflasyon farkı yüzde 8,92 olarak hesaplandı. TÜİK’in yıl sonu enflasyon tahminlerine göre yıllık oran yüzde 41-48 aralığında beklenirken, 6 aylık enflasyon farkının yüzde 13-15 seviyelerinde oluşacağı öngörülüyor.
Emekliye Zam Hesabı
Bu tahminlerle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 13-15, memur emeklilerinin ise yüzde 9-11 oranında artış alması bekleniyor. Geçtiğimiz Ocak ayında memur emeklilerine yapılan zam SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden yüksek çıkarken bu Ocak'ta ise tam tersi bir durum oluşacağı tahmin ediliyor.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için Zamlar Eşitlenir mi?
Ocak 2024 zamları açıklanırken SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile Emekli Sandığı emeklileri arasında 11 puandan fazla bir fark meydana gelmişti. Yapılan refah payı artışı ile bu fark yüzde 49,25 zam oranında dengelenmişti. Benzer bir eşitleme uygulamasının önümüzdeki Ocak ayında da gündeme gelmesi, düşük zam oranı alan Emekli Sandığı emeklilerinin artışının SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle eşitlenmesi bekleniyor.
Refah Payı Eklenir mi?
Emeklilerin beklentilerinden biri de refah payı eklenmesi yönünde. 6 aylık enflasyonun yüzde 13-15 bandında çıkmasının maaşları yeterince iyileştirmeyeceğini düşünen emekliler, ek bir refah payı talep ediyor.
2025 bütçesindeki öngörüler ışığında artış oranlarının yüzde 20’lere yaklaşması beklenirken, 5-10 puanlık bir refah payının eklenmesi gündemde olabilir.
Ne Zaman Belli Oluyor?
Ocak ayında yapılacak ve 2025’in ilk 6 ayında geçerli olacak zam oranları, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek. Refah payı eklenmesine yönelik bir karar alınması durumunda ise bu yasal düzenleme Meclis’te yapılacak ve farklar emeklilerin hesabına yatırılacak.
En Düşük Emekli Maaşı Ne Olur?
Sadece emekli maaşlarına değil, taban maaşların da artırılması gündemde. Son olarak 12.500 TL’ye çıkarılan en düşük emekli maaşının, Ocak zammı ile birlikte 15.000 TL civarında belirlenmesi gündeme gelebilir.
Nihai Zam Oranının Belirlenmesi için 3 Veri Kaldı
Temmuz-Eylül dönemi enflasyon farkı yüzde 8,92 olarak hesaplandı. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin nihai zam oranı da kesinleşmiş olacak. Emekli Sandığı emeklileri için ise bu orana toplu sözleşme zammı eklenecek.
Emekli Maaşları Nasıl Hesaplanıyor?
Türkiye’de 16 milyon emekli bulunuyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ve Temmuz aylarında açıklanan 6 aylık enflasyon oranı kadar yılda iki kez zam alırken, Emekli Sandığı emeklileri toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkını alıyor.
Emeklilerin Temmuz Zammı Ne Kadar Oldu?
Ocak ayında yüzde 11,68 ek zam ile yüzde 49,25 zam alan emekliler, Temmuz döneminde ise yüzde 24,73 oranında zam aldı. Bu zamla birlikte 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12.500 TL’ye yükseltildi.
Dul ve Yetim Aylıkları da Artırıldı
En düşük emekli maaşının 12.500 TL’ye çıkarılmasıyla dul ve yetim maaşları da yükseldi.
Hissesi yüzde 75 olan dul ve yetimler 9.375 TL, yüzde 50 olanlar 6.250 TL, yüzde 25 olanlar ise 3.125 TL almaya başladı. Hissesi oranında daha yüksek bir ödeme alan dul ve yetimler, yüksek olan ödemeyi almaya devam edecek.