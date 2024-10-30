Emeklinin zam oranları eşitleniyor! Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 4 Kasım 2024'te Ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak. Bu açıklamayla birlikte dört aylık enflasyon farkı kesinleşecek. Temmuz ayı enflasyonu yüzde 3,23, Ağustos enflasyonu yüzde 2,47 ve Eylül enflasyonu yüzde 2,97 olarak kaydedilmişti. Ekim ayı verilerinin de eklenmesiyle toplu artış oranları netleşecek, bu da özellikle emekliler ve kamu çalışanları için maaş zamlarına etki edecek önemli bir gösterge olacak.