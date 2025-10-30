EMEKLİYE 4 AYLIK ENFLASYON FARKI 2025: 2026 Ocak SSK, Bağ-Kur Emekli zammı tahmini netleşti mi, fark ne kadar olur?

Emekli vatandaşlar, Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına kısa bir süre kala maaş zammı hesaplamalarına odaklandı. 2025’in ilk dört ayına ait enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte gözler, 2026 Ocak ayında yapılacak zam oranına çevrildi. Peki, emekli maaşı 4 aylık enflasyon farkı belli oldu mu, zam tahminleri ne yönde?
Yılın son çeyreğine girilirken, emekli maaşlarına yapılacak artış oranı yeniden gündemde. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 4 aylık farkın netleşmesi bekleniyor. Uzmanlara göre 2026 Ocak emekli maaşı zammı, hem SSK hem Bağ-Kur hem de memur emeklilerini yakından ilgilendirecek.
EMEKLİ ZAMMI ÜÇ AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?
SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zam farkı %7.5 oldu.
EMEKLİ ZAMMI DÖRT AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Ekim ayı enflasyon verisi henüz belli olmadığı için 4 aylık enflasyon farkı da hesaplanamadı. Bu ayın enflasyonu 3 Kasım’da açıklandıktan sonra emeklilerin 4 aylık enflasyon zam farkı belli olacak.
ENFLASYONDA BEKLENTİ NE?
Merkez Bankası’nın her ay düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ekimde aylık enflasyonun %2,34 olması bekleniyor. İlgili ankette kasımda enflasyonun %1,55, aralık ayında ise %1,14 olması beklenmekte.
Ankette yıl sonu enflasyon tahmini ise %31,77 olarak revize edildi. Bir önceki Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon öngörüsü %29,86 seviyesindeydi.
OVP’DE BEKLENTİ %28.5
Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon öngörüsü %28.5 olarak belirlenirken, Merkez Bankası tahminine göre ise yıl sonu enflasyon aralığı %25 ile %29 seviyelerinde öngörülmüştü.