SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kök maaş zammı yüzde 24,73 olarak kaydedildi. Ocak-Haziran döneminde 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için de yeni düzenlemeler yapılıyor. Bu düzenleme ile kök maaşı 8 bin TL'nin altında olan ve 'Sıfır' zam alan yaklaşık 2 milyon vatandaşın maaşı artırılacak. Emeklilerin maaşlarında yapılacak bu artış, ekonomik rahatlama sağlayacak önemli bir adım olarak görülüyor.