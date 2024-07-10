Emeklilik maaşlarında artış için yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yüzde 24.73'lük zam sonrasında kök aylık ve ek ödemeleri yeni yapılan taban tutarın altında kalan emeklileri dahilinde bu düzenleme, emeklilerin refahını artırmayı amaçlıyor. Yeni düzenlemeyle dul ve yetimler de hisseleri seviyesinde bu artıştan yararlanabilecek. Peki, düşük emeklilik maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç artış olacak? İşte bu merak edilen düzenlemeye ait detaylar...
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kök maaş zammı yüzde 24,73 olarak kaydedildi. Ocak-Haziran döneminde 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için de yeni düzenlemeler yapılıyor. Bu düzenleme ile kök maaşı 8 bin TL'nin altında olan ve 'Sıfır' zam alan yaklaşık 2 milyon vatandaşın maaşı artırılacak. Emeklilerin maaşlarında yapılacak bu artış, ekonomik rahatlama sağlayacak önemli bir adım olarak görülüyor.
Haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından SSK ev Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon kaynaklı artışları yüzde 24,73 olarak hesaplandı. Memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte oran yüzde 19,31 oldu.
E-DEVLETE YÜKLENDİ 26 İLE ÇARPIN
Bu arada SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin e-devletteki emekli aylık ödeme bilgisi bölümünde yüzde 4 oranındaki ek ödemeler görünmeye başlandı. SGK tarafından yüzde 24,73 oranında artırılan ek ödemeler e-devlete yüklenmiş oldu. Emekliler buradaki rakamı 25 ile çarptıklarında kök maaşlarını 26 ile çarptıklarında ise bankaya yatan maaşı görecek.
Eğer buradaki rakamı 26 ile çarptığınızda 10 bin liranın altında bir rakam çıkarsa yine hazine desteği ile bankaya 10 bin lira yatırılmış olacak. Bu durumdaki emekliler görece olarak kök maaşları zamlansa bile yatırılan aylık bakımından sıfır zam almış olacak.
Sıfır zam nasıl ortaya çıkıyor?
Kök maaş: 7.000 TL
Ödenen: 10.000 TL
%24,73 artış : 8.731 TL
%4 ek ödeme: 349 TL
Ek ödemeli maaş: 9.080 TL
Ödenecek: 10.000 TL
Kök maaş: 7.500 TL
Ödenen: 10.000 TL
%24,73 artış : 9.355 TL
%4 ek ödeme: 374 TL
Ek ödemeli maaş: 9.729 TL
Ödenecek: 10.000 TL
Kök maaş: 8.000 TL
Ödenen: 10.000 TL
%24,73 artış : 9.978 TL
%4 ek ödeme: 399 TL
Ek ödemeli maaş: 10.377 TL
Ödenecek: 10.377 TL
TABAN MAAŞA ÇÖZÜM GELİYOR
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise kök maaş ve taban maaş uygulaması var. Artışlar kök maaşlara yapılıyor. Böylece kök maaşlar taban maaşın altında kalırsa hazine desteği ile tamamlanıyor. Şu anda uygulanan taban maaş Ocak'ta yapılan artışla birlikte 10 bin lira olarak uygulanıyor.
Teknik olarak 8 bin 20 TL'nin altında kök maaşı olan bir vatandaş yüzde 24,73'lük zam sonrası 10 bin TL emekli maaşı almaya devam edecek. Yani hesabına yatacak tutarda bir değişiklik olmayacak. Bu neden en düşük emekli maaşı düzenlemesi yapılacak.
Yaklaşık 2 milyon kadar emeklinin kök maaşına ve ek ödemesine yüzde 24,73 oranında zam yapılsa bile rakamın 10 bin TL'nin altında kalacağı görülüyor. Bu durumdaki emekliler için ise bir çözüm arayışı da başladı.
AK PARTİ EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ İÇİN HAREKETE GEÇİYOR
Ankara'dan edinilen bilgilere göre bu konuda TBMM'de milletvekilleri tarafından bir çalışma yapıldığı ve sıfır zam sorununun çözümü için taban maaş artışı ile ilgili hesaplar yapıldığı belirtiliyor. Konu AK parti MKYK toplantısında da ele alındı.
Bu konuda SGK'da da bir çalışma yapılması ve kaç milyon emeklinin taban maaş artışı ile sıfır zam tehlikesinden kurtulacağının hesaplandığı belirtiliyor. Taban maaşa yapılacak bir artış kök maaşı 10 bin liranın altında kalmaya devam eden emekliler için hazine desteğinin yükseltilmesi anlamı da taşıyor.
Bu durumda yüzde 24,73 oranındaki enflasyon artışına rağmen kök maaşı 10 bin liranın altında kalmaya devam eden emeklilerin aylıkları yeni taban maaşa tamamlanacak ve onlar da hem yüzde 24,73 oranında enflasyon artışı hem de seyyanen destek almış olacaklar.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
Her zam döneminde taban maaşlar da yükseltilerek düşük maaş alanlara seyyanen destek veriliyor. Son olarak taban maaş artışı Ocak'ta yapılmış ve 7.500 TL'den 10 bin liraya çıkartılmıştı. Bu Temmuz'da yapılacak bir taban maaş artışı emekliler için çifte zam anlamına gelecek.
Burada yapılan hesaplamalara göre yine 6 aylık enflasyon oranının artışta kullanılması gündemde. Bu durumda taban maaşın 12-14 bin TL olması bekleniyor. Eğer yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 38 baz alınırsa bu kez 14-15 bin bandında bir taban maaş ortaya çıkabilir.
EN GÜÇLÜ FORMÜL 12 BİN 500 TL
En düşük emekli maaşı için en güçlü formül 6 aylık enflasyon rakamları doğrultusunda yapılacak artış oldu. Kabaca yüzde 24,73'lük zam hesabına göre en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükselecek.
NASIL GERÇEKLEŞİR?
Tüm bu ek ödemelerin yasal düzenleme ile yapılması gerekiyor. Bu yüzden karar verildikten sonra bir yasa teklifi olarak TBMM'ye sevk edilecek.
Yeni rakam Meclis Başkanlığına sunulacak.
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geçecek.
Genel Kurulun onayına sunulacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak.
Resmi Gazete'de yayımlanacak.
AYLIKLARA YETİŞİR Mİ?
Emekliler maaşlarını peşin aldıkları için temmuz ayında ödenecek aylıklar zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Ek ödemelere karar verilirse yasa çıktıktan sonra maaşlara eklenecek. Maaş ödeme günlerine yasa yetişmez ise Ocak ayında olduğu gibi daha sonra hesaplara aktarılıyor.
Memur emeklileri ayın 1'inden itibaren maaş aldıkları için zam onlara henüz yansıtılmadı. Daha sonra farklar ödenecek. SSK emeklileri ise 17'sinden sonra maaş alıyor. Bağ-Kur'luların maaş günleri ise 25'inden sonra başlıyor. Memurlar ise her ayın 15'inde aylıklarını alıyor.