Emekliye promosyon fırsatı katlanarak artıyor: Yeni dönem başlıyor! İşte bankaları güncel emekli promosyon tutarları

Emekli promosyonlarında rekor artış sürerken, mart ayında bankalar arasındaki rekabetin daha da hız kazanması bekleniyor. SGK ile bankalar arasında yeni bir promosyon protokolü imzalanacağı yönündeki beklentiler artmıştı. Ancak son gelişmeler, promosyon tutarlarının serbest piyasa koşullarında belirleneceğini gösterdi. Buna rağmen bankalar, emeklileri kendilerine çekebilmek için promosyon tekliflerini yükseltmeye devam ediyor.

1 /8 Mart ayında imzalanması beklenen promosyon protokolü hayata geçmeyecek, bankalar promosyon tutarlarını serbest piyasa koşullarında belirlemeye devam edecek. Ancak emekliler için rekabet avantajı sürüyor. Bankaların müşteri çekme yarışı nedeniyle promosyon tutarlarının mart ayında daha da yükselmesi bekleniyor.

2 /8 SGK ile bankalar arasında mart ayında yeni bir promosyon protokolü imzalanacağına dair beklentiler yükselmişti. Yine de emeklilerin promosyonları yukarı doğru ilerliyor.

3 /8 TGRT'ye açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, 2017 yılında başlatılan promosyon ödemelerinin 2024'te 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değiştiğini belirtti. Ancak bankaların bu tutarları serbest piyasa koşullarında daha da artırması bekleniyor. Yılmaz, emekli maaşlarındaki artışla paralel olarak promosyonların 25 - 27 bin TL'yi aşarak, en yüksek seviyelerine çıkacağına dikkat çekti.

4 /8 BANKALAR PROMOSYON TUTARLARINI SERBEST BELİRLEYECEK Mart ayında imzalanması beklenen promosyon protokolü hayata geçmeyecek. Bankaların, emekli promosyonlarını bağımsız olarak belirlemeye devam edecek. Ancak yine de emekliler için bir avantaj kapıda. Çünkü promosyonların mart ayında yükselmesi bekleniyor.

5 /8 Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, promosyon ödemelerinin 2024 yılında 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değiştiğini hatırlatarak, bu rakamların serbest piyasa koşullarında artmaya devam edeceğini söyledi. Yeni protokolün imzalanması durumunda ise emekliler daha avantajlı koşullarda promosyon alacak, bankalar arasındaki rekabet ise artacak.

6 /8 EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU HANGİ BANKA VERİYOR? Emekli maaşı banka promosyonları, 2025 Mart ayı başında güncellendi. Ziraat Bankası, Garanti BBVA, VakıfBank, Akbank, Yapı Kredi ve İş Bankası gibi önde gelen bankaların sunduğu yeni promosyon tutarları belli oldu.

7 /8 Güncel emekli promosyon tutarları şöyle; Ziraat Bankası: 12.000 TL’ye varan promosyon, 3 yıllık peşin ödeme. Halkbank: Maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 12.000 TL'ye kadar promosyon. VakıfBank: 27.000 TL'ye varan promosyon, 12.000 TL’lik ödeme ve 15.000 TL’lik alışveriş fırsatı.