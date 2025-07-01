Emekliye temmuzda %17.61 zam rotası oluştu! SSK, Bağ-Kur’luya noktası virgülüne hesaplama: 14.469, 16.000, 21.000 TL alana

Temmuz ayı yaklaşırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı maaş zammı için geri sayım başladı. 6 aylık enflasyon oranının netleşmesiyle birlikte zam oranı da kesinleşecek. Haziran ayı TÜFE verisinin açıklanması beklenirken, piyasa tahminleri zam oranı için ipuçları sunuyor.
Milyonlarca emekli Temmuz zammı için TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verilerini beklerken, yapılan ekonomik analizler ve tahminler zam oranına dair güçlü sinyaller veriyor. Özellikle haziran ayı enflasyonunun da tabloya eklenmesiyle, zam oranı büyük oranda şekillenecek.
EMEKLİLERİN TEMMUZ ZAMMI NETLEŞİYOR: GÖZLER 3 TEMMUZ’DA!
Temmuz ayı yaklaşırken SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam beklentisi gün gün artıyor. Finansal Kurumlar Birliği'nin Haziran ayı ekonomik görünüm bülteni, maaş artışına dair çarpıcı senaryoları gündeme getirdi.
5 AYLIK ENFLASYON ZAMMI GARANTİLEDİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Ocak-Mayıs dönemi verilerine göre 5 aylık toplam enflasyon %15,09 oldu. Bu oran, Temmuz zammında taban olarak kabul edilecek. Gözler şimdi Haziran ayı verisine çevrildi.
6 AYLIK TAHMİN: %17,61 ENFLASYON
Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan "Ekonomik Görünüm Endeksi"ne göre Haziran enflasyonunun %2,19 olması bekleniyor. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda 6 aylık toplam enflasyon %17,61’e yükselecek. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında uygulanacak zammı işaret ediyor.
TABAN MAAŞ İÇİN EK DÜZENLEME GÜNDEMDE
Ocak ayında taban emekli maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseldi. Temmuz zammına ek olarak, taban maaşın yeniden güncellenmesi için Ankara kulislerinde farklı formüller tartışılıyor. Gözler bu konuda da Hücümet tarafından yapılacak açıklamalarda.
ZAMLI MAAŞ TABLOSU: KİM NE KADAR ALACAK?
Aşağıdaki tablo, %17,61 oranında zam uygulanması durumunda emeklilerin yeni maaşlarını ortaya koyuyor:
14.500 TL → 17.053,45 TL
15.000 TL → 17.641,50 TL
16.000 TL → 18.817,60 TL
18.000 TL → 21.169,80 TL
20.000 TL → 23.522,00 TL
25.000 TL → 29.402,50 TL
30.000 TL → 35.283,00 TL
35.000 TL → 41.163,50 TL
40.000 TL → 47.044,00 TL
45.000 TL → 52.924,50 TL
50.000 TL → 58.805,00 TL
3 TEMMUZ KRİTİK TARİH
Tüm gözler, 3 Temmuz”a TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisinde. Bu veriler sadece istatistiksel bir sonucu değil, aynı zamanda milyonlarca emekli vatandaş için yeni bir yaşam planının temelini oluşturacak.