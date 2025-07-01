Emekliye temmuzda %17.61 zam rotası oluştu! SSK, Bağ-Kur’luya noktası virgülüne hesaplama: 14.469, 16.000, 21.000 TL alana

3 TEMMUZ KRİTİK TARİH

Tüm gözler, 3 Temmuz”a TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisinde. Bu veriler sadece istatistiksel bir sonucu değil, aynı zamanda milyonlarca emekli vatandaş için yeni bir yaşam planının temelini oluşturacak.