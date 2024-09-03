EMEKLİYE YENİ ZAM ÇIKTI! SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin Ocak 2025 zamlı maaşları netleşti: 12.500 TL maaş alanlar...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2025 zammı için bekleyiş devam ederken, TÜİK'in açıkladığı Ağustos ayı enflasyon verisi, emekli maaşlarına yapılacak zammın hesaplanmasında kritik bir rol oynadı. TÜİK, Ağustos ayı enflasyon oranını %2,47 olarak duyurdu. Bu veri, Temmuz ayı enflasyonu olan %3,23 ile birlikte, emekli maaşlarına yapılacak zam oranını belirleyen ikinci önemli gösterge oldu. Peki, yeni enflasyon oranlarına göre emekliler ne kadar maaş alacak? İşte kuruşu kuruşuna emekli maaşları...

1 / 17 Bu yıl Ocak ayında kök aylıkları %49,25, Temmuz ayında ise %24,73 oranında artış gören SSK ve Bağ-Kur emeklileri, şimdi gözlerini 2025 yılına çevirmiş durumda. Emekliler, 2025'in Ocak ayında maaşlarına yansıyacak zammı merakla bekliyor. Ocak 2025'te maaşlara yapılacak zam, 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre belirlenecek. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, emeklilerin maaşlarındaki artış netlik kazanacak.

2 / 17 Zam beklentileriyle ilgili beklentiler çeşitli anketlerle ölçülmeye başlandı. Farklı kuruluşlar tarafından yapılan 4 farklı anket verileri, Ocak 2025'te emekli maaşlarına uygulanan zam oranını gösteriyor. Bu anketlerin sonuçları, enflasyon tahminlerine dayanarak Ocak zammının ne kadar olabileceği konusunda öngörüler oluşturuyor. Anketlerden elde edilen bilgilere göre, 2025 Ocak ayında emekliler için %20 ila %30 arasında bir zam oranı bekleniyor.

3 / 17 Bu zam oranı, Temmuz ve Ağustos aylarında açıklanan enflasyon rakamlarının yanı sıra yılın son dört ayında açıklanacak verilerle netleşecek. Emeklilerin yeni yılda alacağı maaşlar, bu enflasyon oranlarına göre belirlenecek ve emekliler, 2025 yılına bu zamlı maaşlarla başlayacaklar.

4 / 17 2 AYLIK ORAN BELLİ OLDU Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23 olarak açıklamıştı. Şimdi de Ağustos verisi belli oldu. Ağustos ayında enflasyon yüzde 2,47 çıktı. Buna göre emekli zammını gösterecek 6 aylık enflasyonun 2 aylık bölümü yüzde 5.78 olarak gerçekleşti.

5 / 17 Tahminler: Birinci Tahmin: 2024 yılı enflasyon oranının %42.95 olarak gerçekleşmesi durumunda, ikinci 6 aylık enflasyon %14.60 olacak. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri %14.60 oranında zam alacak. İkinci Tahmin: 2024 yılı enflasyon oranının %49.39 olarak gerçekleşmesi durumunda, ikinci 6 aylık enflasyon %19.77 olacak. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri %19.77 oranında zam alacak.

6 / 17 SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak 2025 zammı, farklı oranlara göre nasıl etkileneceklerine dair hesaplamalar aşağıdaki gibidir: Mevcut maaş: 12.500 TL %5.78 zamlı: 13.222,50 TL %10.64 zamlı: 13.830,00 TL %19.77 zamlı: 14.971,25 TL Mevcut maaş: 12.600 TL %5.78 zamlı: 13.328,28 TL %10.64 zamlı: 13.940,64 TL %19.77 zamlı: 15.091,02 TL

7 / 17 Mevcut maaş: 12.700 TL %5.78 zamlı: 13.434,06 TL %10.64 zamlı: 14.051,28 TL %19.77 zamlı: 15.210,79 TL Mevcut maaş: 12.800 TL %5.78 zamlı: 13.539,84 TL %10.64 zamlı: 14.161,92 TL %19.77 zamlı: 15.330,56 TL

8 / 17 Mevcut maaş: 12.900 TL %5.78 zamlı: 13.645,62 TL %10.64 zamlı: 14.272,56 TL %19.77 zamlı: 15.450,33 TL Mevcut maaş: 13.000 TL %5.78 zamlı: 13.751,40 TL %10.64 zamlı: 14.383,20 TL %19.77 zamlı: 15.570,10 TL

9 / 17 Mevcut maaş: 13.100 TL %5.78 zamlı: 13.857,18 TL %10.64 zamlı: 14.493,84 TL %19.77 zamlı: 15.689,87 TL Mevcut maaş: 13.200 TL %5.78 zamlı: 13.962,96 TL %10.64 zamlı: 14.604,48 TL %19.77 zamlı: 15.809,64 TL Mevcut maaş: 13.400 TL %5.78 zamlı: 14.174,52 TL %10.64 zamlı: 14.825,76 TL %19.77 zamlı: 16.049,18 TL

10 / 17 Mevcut maaş: 13.500 TL %5.78 zamlı: 14.280,30 TL %10.64 zamlı: 14.936,40 TL %19.77 zamlı: 16.168,95 TL Mevcut maaş: 13.600 TL %5.78 zamlı: 14.386,08 TL %10.64 zamlı: 15.047,04 TL %19.77 zamlı: 16.288,72 TL Mevcut maaş: 13.700 TL %5.78 zamlı: 14.491,86 TL %10.64 zamlı: 15.157,68 TL %19.77 zamlı: 16.408,49 TL Mevcut maaş: 13.800 TL %5.78 zamlı: 14.597,64 TL %10.64 zamlı: 15.268,32 TL %19.77 zamlı: 16.528,26 TL

11 / 17 Mevcut maaş: 13.900 TL %5.78 zamlı: 14.703,42 TL %10.64 zamlı: 15.378,96 TL %19.77 zamlı: 16.648,03 TL Mevcut maaş: 14.000 TL %5.78 zamlı: 14.809,20 TL %10.64 zamlı: 15.489,60 TL %19.77 zamlı: 16.767,80 TL Mevcut maaş: 14.100 TL %5.78 zamlı: 14.914,98 TL %10.64 zamlı: 15.600,24 TL %19.77 zamlı: 16.887,57 TL

12 / 17 Mevcut maaş: 14.200 TL %5.78 zamlı: 15.020,76 TL %10.64 zamlı: 15.710,88 TL %19.77 zamlı: 17.007,34 TL Mevcut maaş: 14.300 TL %5.78 zamlı: 15.126,54 TL %10.64 zamlı: 15.821,52 TL %19.77 zamlı: 17.127,11 TL Mevcut maaş: 14.400 TL %5.78 zamlı: 15.232,32 TL %10.64 zamlı: 15.932,16 TL %19.77 zamlı: 17.246,88 TL

13 / 17 Mevcut maaş: 14.500 TL %5.78 zamlı: 15.338,10 TL %10.64 zamlı: 16.042,80 TL %19.77 zamlı: 17.366,65 TL Mevcut maaş: 14.600 TL %5.78 zamlı: 15.443,88 TL %10.64 zamlı: 16.153,44 TL %19.77 zamlı: 17.486,42 TL Mevcut maaş: 14.700 TL %5.78 zamlı: 15.549,66 TL %10.64 zamlı: 16.264,08 TL %19.77 zamlı: 17.606,19 TL

14 / 17 Mevcut maaş: 14.800 TL %5.78 zamlı: 15.655,44 TL %10.64 zamlı: 16.374,72 TL %19.77 zamlı: 17.725,96 TL Mevcut maaş: 14.900 TL %5.78 zamlı: 15.761,22 TL %10.64 zamlı: 16.485,36 TL %19.77 zamlı: 17.845,73 TL Mevcut maaş: 15.000 TL %5.78 zamlı: 15.867,00 TL %10.64 zamlı: 16.596,00 TL %19.77 zamlı: 17.965,50 TL

15 / 17 Mevcut maaş: 15.500 TL %5.78 zamlı: 16.395,90 TL %10.64 zamlı: 17.149,20 TL %19.77 zamlı: 18.564,35 TL Mevcut maaş: 16.000 TL %5.78 zamlı: 16.924,80 TL %10.64 zamlı: 17.702,40 TL %19.77 zamlı: 19.163,20 TL Mevcut maaş: 16.500 TL %5.78 zamlı: 17.453,70 TL %10.64 zamlı: 18.255,60 TL %19.77 zamlı: 19.762,05 TL

16 / 17 Mevcut maaş: 17.000 TL %5.78 zamlı: 17.982,60 TL %10.64 zamlı: 18.808,80 TL %19.77 zamlı: 20.360,90 TL Mevcut maaş: 17.500 TL %5.78 zamlı: 18.511,50 TL %10.64 zamlı: 19.362,00 TL %19.77 zamlı: 20.959,75 TL Mevcut maaş: 18.000 TL %5.78 zamlı: 19.040,40 TL %10.64 zamlı: 19.915,20 TL %19.77 zamlı: 21.558,60 TL