Emlak Katılım Tasarruf Finansman modeli, vatandaşlara ev, araç ve çatılı iş yeri alımı için faizsiz, esnek ve güvenilir bir finansman imkanı sunuyor. Katılımcılar, aylık taksitlerini kendi bütçelerine uygun şekilde belirleyebilecek. Belirli bir birikim seviyesine ulaşıldığında, kalan finansman miktarı faizsiz olarak sistem tarafından tamamlanacak. Çekiliş veya bireysel tasarruf planına dayalı bu modelde, teslimat süreleri seçilen plana göre değişiyor. Peki, Emlak Katılım Tasarruf Finansman ile ev ve araba teslimleri ne zaman, kaç ayda gerçekleşecek?