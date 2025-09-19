Emlak Katılım’ın geliştirdiği tasarruf finansman modeliyle vatandaşlara faizsiz, güvenli ve esnek çözümler sunuluyor. Ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olmak isteyen katılımcılar, ödeme planlarını kendi bütçelerine göre belirleyebiliyor. Belirlenen birikim düzeyine ulaşıldığında, kalan tutar sistem tarafından faizsiz şekilde tamamlanıyor. Çekiliş ve müşteri odaklı tasarruf planlarıyla teslimatlar gerçekleştirilecek. Peki, Emlak Katılım Tasarruf Finansman modeli kapsamında ev ve araç teslimatları hangi sürelerde yapılacak, teslimatlar kaç ayda gerçekleşecek?
Türkiye Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Onur Gök, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketinin kuruluşunu kamuoyuna duyurmanın gururunu yaşadıklarını ve bu şirketin ülkenin finans sektörü için önemli bir adım olduğuna dikkati çekerek "Faizsiz, güvenilir ve sürdürülebilir finansman modeline dayalı Tasarruf Finansman Sistemi ile vatandaşlarımızın ev, araç ve iş yeri ihtiyaçları için emlak katılım güvencesiyle yanlarında olacağız. Attığımız her adımda ülkemizin ekonomik kalkınmasına, toplumsal refahına ve finansal kapsayıcılığına katkı sunmayı hedefliyoruz." dedi.
Emlak Katılım Tasarruf Finansman nedir?
Katılımcıların bir araya gelerek Emlak Katılım güvencesi altında bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağladıkları, belirli bir birikimin ardından kalan finansmanın faizsiz karşılandığı bu sistemde ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olunur.
Emlak Katılım Tasarruf Finansman ile nasıl ev, çatılı iş yeri ya da araç sahibi olurum?
'Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Modeli' ile ev, araç veya çatılı iş yerinin teslimat tarihini müşterinin belirlediği, faizsiz bir finansman çözümü sunulur. 'Çekilişli Tasarruf Finansman Modeli' ile ise katılımcılar, belirlenen taksitlerle birikim yaparken her ay noter huzurunda düzenli olarak yapılan çekilişlerle teslimatını alır.
Emlak Katılım Tasarruf Finansman ev ve araç teslimleri ne zaman, kaç ayda olacak, çekilişler nasıl yapılacak?
Konut ve çatılı iş yeri sözleşmeleri için 120 ay, taşıt sözleşmeleri için 60 ay kuralı vardır. Ancak bu kural toplam sözleşme süresi için değil sadece finansman süresi içindir.
Ev ya da iş yerisi olan Emlak Katılım Tasarruf Finansmanından faydalanabilir mi?
Evet. Ev, araç veya çatılı iş yeri sahibi olanlar da sisteme dahil olabilir.
Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı en fazla kaç takside kadar imkan sunulur?
