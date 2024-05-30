Emekli maaşları her yıl Temmuz ayında yeniden düzenlenir. Zam oranları, enflasyon ve memur maaş artış oranları göz önünde bulundurularak belirlendi. En düşük emekli maaşı 7.500 TL'den 10.000 TL'ye çıkarılmıştı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici en düşük emekli maaşına ilişkin kendi tekliflerini açıkladı. Peki emekliler Temmuz'da ne kadar zam alacak? En düşük emekli aylığı kaç TL olacak? Emekliye zam ne kadar? İşte detaylar.
Emekli maaşları hakkında son haberler milyonlarca emekli tarafından merak konusu olmayı sürdürüyor. 2024 yılı için en düşük emekli maaşı 10,000 TL olarak belirlenmiştir. Bu artış, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için % 49,25 oranında zam ile gerçekleşmiştir. Peki Emekliler Temmuz'da ne kadar zam alacak? En düşük emekli aylığı kaç TL olacak? İşte BBP'nin en düşük emekli maaşı zam teklifi.
Temmuz 2024'te ise emekli maaşlarına yapılacak ek zamlarla birlikte, en düşük emekli maaşının 12,000 TL ile 13,000 TL arasında olması beklenmektedir.
BBP’nin en düşük emekli maaş teklifi ne kadar?
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Destici, Ocak 2024’ten bu yana 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için öneride bulundu.
Hükümetin en düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkarmayı planladığına ilişkin habere değinerek, 3 Temmuz'da enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin durumunun iyileştirilmesine yönelik atılacak adımları desteklediklerini, ancak habere konu olan iyileştirmeyi asla yeterli bulmadıklarını kaydetti.
En düşük emekli maaşının şu anki asgari ücretin altında olmaması gerektiğini savunan Destici, Temmuz’da "bu yanlışın ve adaletsizliğin ortadan kaldırılması gerektiğini" belirtti. Destici, en düşük emekli maaşının 17 bin liranın üzerinde olması gerektiğini ifade etti.
Esnafın sorunlarına da değinen Destici, esnafın ekonominin olumsuz koşullarından en fazla etkilenen kesim olduğunu belirtti. Destici, hükümetin, esnafın problemleri konusunda çalışma grubu oluşturması, alınacak ekonomik önlemlerin bir karara bağlanması gerektiğini kaydetti.
4 aylık enflasyon oranı 18,72 olarak açıklanırken bu orana Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları eklenecek. Mayıs enflasyon verisi TÜİK tarafından 3 Haziran tarihinde duyurulacak.
TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne gtöre 6 aylık enflasyon beklentisi % 25,46 olarak güncellendi. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı enflasyon rakamları sonucunda 18,72'ye ulaşan dört aylık veriye Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının eklenmesi ile zam oranı netleşecek. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre açıklanan % 25,46'lık oran gerçekleşirse Temmuz ayında emeklinin alacağı zam oranı 25,46 olacak.
EMEKLİYE REFAH PAYI ARTIŞI YAPILACAK MI?
Konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim" ifadelerini kullanmıştı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12.500 TL OLACAK MI?
En düşük emekli maaşı Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi beklentileri doğrultusunda gerçekleşirse SSK, Bağ-Kur emeklileri maaşlarına % 25,46 oranında zam alacak. Hali hazırda en düşük emekli maaşının 10.000 TL olduğu biliniyor. Bu oran doğrultusunda yapılan hesaplamalar neticesinde en düşük emekli maaşı da ek bir refah payı artışı yapılmazsa 12.500 TL seviyesine yükselecek.