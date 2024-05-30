Emekli maaşları hakkında son haberler milyonlarca emekli tarafından merak konusu olmayı sürdürüyor. 2024 yılı için en düşük emekli maaşı 10,000 TL olarak belirlenmiştir. Bu artış, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için % 49,25 oranında zam ile gerçekleşmiştir. Peki Emekliler Temmuz'da ne kadar zam alacak? En düşük emekli aylığı kaç TL olacak? İşte BBP'nin en düşük emekli maaşı zam teklifi.



