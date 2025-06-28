EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Son verilere göre en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ortaya çıkan emekli zammı hesabına göre, mevcut durumda 14 bin 469 lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı yüzde 15,95 zamla 16 bin 776 liraya yükselecek. En düşük emekli maaşıyla ilgili kararı yetkililer verecek.