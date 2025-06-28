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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Son verilere göre en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Son verilere göre en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı...

14:1128/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca emekli, maaşlara yapılacak zam oranını merakla bekliyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için farklı zam formüllerinin gündeme gelmesiyle birlikte gözler TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon verilerine çevrildi. En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ve zam oranlarının nasıl şekilleneceği, Temmuz ayında netlik kazanacak.

2025 Temmuz emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri zam oranlarının açıklanmasını beklerken, enflasyon verileri maaş hesaplamalarında belirleyici olacak. 6 aylık enflasyon farkı, refah payı ve taban maaş artışı gibi birçok başlık kamuoyunun gündeminde. Temmuz ayında zamlı maaşlar belli olurken, en düşük emekli aylığında artış beklentisi de her geçen gün artıyor.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

TÜİK, 3 Haziran günü mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon rakamları beklentilerin altında gelerek yüzde 1,53 olarak açıklandı. Bu verilere göre 5 aylık enflasyon yüzde 15,10 oldu.

5 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ ŞU ŞEKİLDE:

Ocak: 5,03

Şubat: 2,27

Mart: 2,46

Nisan: 3

Mayıs: 1,53

5 aylık enflasyon farkının ortaya çıkmasıyla yeni tablo şu şekilde:

 Toplam enflasyon: Yüzde 15.10

 Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 8.58

 7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5

 Toplam kümülatif zam: Yüzde 14.01

Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz tarihinde haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak. Böylelikle emeklinin 2026 yılı ocak ayına kadar alacağı zam oranı da ortaya çıkacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketine göre, haziran ayı enflasyon verisi yüzde 1, olacak. Ankete göre, Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,35 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86'ya geriledi.

Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan tahminlerin gerçekleşmesi halinde tablo şöyle şekilleniyor:

 Toplam enflasyon: Yüzde 15.95

 Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 10.33

 7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5

 Toplam kümülatif zam: Yüzde 15,85

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ortaya çıkan emekli zammı hesabına göre, mevcut durumda 14 bin 469 lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı yüzde 15,95 zamla 16 bin 776 liraya yükselecek. En düşük emekli maaşıyla ilgili kararı yetkililer verecek.

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