Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Eti Maden İşletmeleri 469 sürekli İşçi Alımı Ne Zaman Başlayacak? Eti Maden İşletmeleri Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Bandırma, Bigadiç, Emet ve Kırka Bor İşletme Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 469 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Türkiye’nin bor madeni sektöründeki en güçlü kurumu olan Eti Maden, bu alımla birlikte üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor. İş arayanlar için büyük fırsat niteliği taşıyan ilan, İŞKUR üzerinden başvuruya açılacak.
Eti Maden İşletmeleri tarafından duyurulan 469 sürekli işçi alımı, Balıkesir (Bandırma ve Bigadiç), Kütahya (Emet) ve Eskişehir (Kırka) tesislerinde görev almak isteyen adaylar için önemli bir istihdam imkânı sunuyor. Başvurular, İŞKUR’un e-Şube sistemi üzerinden çevrim içi olarak veya Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezi aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.
ETİ MADEN İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NEREDEN YAPILACAK?
Eti Maden’e iş başvurusu yapmak isteyen adaylar için süreç 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 11 Temmuz 2025 Cuma günü sona erecek. Başvurular yalnızca Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet adresi olan www.iskur.gov.tr üzerinden online olarak alınacak. Adaylar dilerlerse İŞKUR e-Şube platformu üzerinden ya da Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezi aracılığıyla da başvuru yapabilecek.
ETİ MADEN PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?
Başvuruda bulunmak isteyen adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel şartları taşıması gerekiyor. Yani;
T.C. vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Görevini yapmasına engel teşkil edecek bir sağlık sorunu bulunmamak gibi temel koşullar aranıyor.
Bu alımlarda KPSS şartı aranmıyor. Alım süreci kura çekimi ya da sözlü sınav yoluyla ilerleyebilir.
HANGİ POZİSYONLAR İÇİN ALIM YAPILACAK?
İşçi alımı yapılacak işletmeler ve bazı pozisyonlara özel şartlar şu şekilde:
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü: Kimyasal madde üretimi tecrübesi tercih nedeni.
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü: Teknik lise veya ilgili alanda meslek yüksekokulu mezunu olmak avantaj sağlıyor.
Bigadiç ve Emet Bor İşletmeleri: Sanayi, üretim ya da kaynakçılık gibi alanlarda teknik yeterliliğe sahip olunması bekleniyor.
Başvuru yapacak adayların, en az lise, meslek lisesi veya meslek yüksekokulu mezunu olmaları gerekiyor
ETİ MADEN İŞLETMELERİ İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
Toplam 469 sürekli işçi, şu işletmelerde görevlendirilecek:
Balıkesir – Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletmesi
Balıkesir – Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Kütahya – Emet Bor İşletme Müdürlüğü
Eskişehir – Kırka Bor İşletme Müdürlüğü
Alım süreci, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun şekilde, il düzeyinde gerçekleştirilecek.
ETİ MADEN İŞÇİ ALIMIYLA İLGİLİ DAHA FAZLA BİLGİ NEREDEN ALINABİLİR?
Detaylı şartlar ve ilan metni, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. Başvuru koşulları, iş tanımları ve sınav/kura bilgileri İŞKUR ilanlarında açıkça yer alıyor.