Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Eti Maden İşletmeleri 469 sürekli İşçi Alımı Ne Zaman Başlayacak? Eti Maden İşletmeleri Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

HANGİ POZİSYONLAR İÇİN ALIM YAPILACAK?

İşçi alımı yapılacak işletmeler ve bazı pozisyonlara özel şartlar şu şekilde:

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü: Kimyasal madde üretimi tecrübesi tercih nedeni.

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü: Teknik lise veya ilgili alanda meslek yüksekokulu mezunu olmak avantaj sağlıyor.

Bigadiç ve Emet Bor İşletmeleri: Sanayi, üretim ya da kaynakçılık gibi alanlarda teknik yeterliliğe sahip olunması bekleniyor.

Başvuru yapacak adayların, en az lise, meslek lisesi veya meslek yüksekokulu mezunu olmaları gerekiyor



