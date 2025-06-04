EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ: Evde bakım maaşları bayramdan önce erken yatacak mı, ne zaman yatar?

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala, 2025 Haziran ayı evde bakım aylığı ödeme tarihleri merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşlarının, bayram öncesi erken ödenip ödenmeyeceği hak sahipleri tarafından sorgulanıyor. Geçmiş bayram dönemlerinde ödemelerin öne çekilmesi, bu yıl da vatandaşların beklentisini artırdı. Peki, evde bakım aylığı bu bayramda erken yatacak mı? İşte Haziran ayı ödeme takvimi ve detaylar…

1 /6 2025 Kurban Bayramı yaklaşırken evde bakım aylığı alacaklar, Haziran ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli yatırılan evde bakım maaşlarının, bayram öncesinde erken ödenip ödenmeyeceği gündemde. Önceki yıllarda bayram öncesi yapılan erken ödemeler nedeniyle bu beklenti yüksek. Peki, evde bakım aylığı bayramdan önce hesaplara yatacak mı? Ödeme tarihleri ve son durum haberimizde…

2 /6 EVDE BAKIM PARASI BAYRAMDAN ÖNCE ERKEN YATAR MI? Evde bakım maaşı ödemeleri, her ayın 15’i ile 31’i arasında illere göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Ancak 2025 Kurban Bayramı’nın 6 Haziran Cuma gününe denk gelmesi, ödeme takviminde değişiklik beklentisini artırıyor. Geçmiş yıllarda, bayram öncesinde ödemelerin erkene çekildiği örnekler mevcut. Örneğin, 2024 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla ödemelerin 14 Haziran Cuma günü hesaplara yatırıldığını açıklamıştı. Bu yıl için henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ödemelerin öne çekilmesi durumunda konuyla ilgili resmi açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

3 /6 HAZİRAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2025 Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve bakıma muhtaç bireylerin ailelerine sağlanan bir sosyal yardım programıdır. Ödemeler, genellikle her ayın 15’i ile 31’i arasında illere göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor.

4 /6 Ancak, 2025 yılında Kurban Bayramı’nın 6 Haziran Cuma gününe denk gelmesi, ödeme takviminde değişiklik beklentisini artırıyor. Geçmiş yıllarda, örneğin 2024 Haziran ayında Kurban Bayramı öncesi ödemeler 14 Haziran’a çekilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2024’te yaptığı açıklamada, “Kurban Bayramı dolayısıyla evde bakım yardımı ödemelerini öne çekerek 14 Haziran Cuma günü hesaplara yatırıyoruz” demişti.

5 /6 ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU? 2025 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı tutarı, memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak güncellendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Ocak ayı itibarıyla evde bakım yardımının 9.077 TL’den 10.125 TL’ye yükseltildiğini açıklamıştı.