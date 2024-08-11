Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik sonrası evde bakım maaşı ödeme tutarı da güncellendi. Buna göre bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 9 bin 77 lira oldu. Evde bakım maaşı yatan iller listesi, Ağustos ayı itibarıyla merak ediliyor. Peki evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı ödeme tarihi için geri sayım başlarken, 2024 Ağustos evde bakım maaşı ne zaman yatacak, sorusu ödemeleri bekleyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Hak sahiplerine yatırılan evde bakım parası SMS veya e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu, zamlandı mı? İşte, ağustos 2024 evde bakım maaşı yatan iller listesi.
AĞUSTOS AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Buna göre Ağustos ayı ödemelerinin de 15 Ağustos tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA
Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.
Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.
2024 ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte evde bakım yardımına da memur maaş zammı oranında artış yapıldı. Mevcut durumda evde bakım yardımı aylığı 7608,77 lira olarak ödeniyordu.
Evde bakım yardımının 7 bn 608'den 9 bin 77'ye yükseldiğini açıklayan Göktaş, "Yaşlı aylığında raporu yüzde 70 ve üzerinde olan ve engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylığı da 4 bin 196'dan 5 bin 7'ye yükseltiyoruz." diye konuştu.
EVDE BAKIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
Gelir kriterlerinin uygun olması,
Bakıma muhtaçlık kriteri,
Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.
Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.