Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı ödeme tarihi için geri sayım başlarken, 2024 Ağustos evde bakım maaşı ne zaman yatacak, sorusu ödemeleri bekleyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Hak sahiplerine yatırılan evde bakım parası SMS veya e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu, zamlandı mı? İşte, ağustos 2024 evde bakım maaşı yatan iller listesi.