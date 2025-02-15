EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?





Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı'nın Bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmeti modellerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Engelli vatandaşların aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasına öncelik verdiklerini belirten Göktaş, Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek olduklarını vurguladı.

Geliştirdikleri bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleriyle toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalıştıklarını anlatan Göktaş, "Hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde 2024'te toplam 54,7 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla Evde Bakım Yardımı aylık ödemelerinin, ocak ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldığını kaydederek, her ayın 15'inde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını ifade etti.

"Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda yardımdan yararlanan 541 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay toplam 5,4 milyar lira ödeme yapıyoruz." bilgisini paylaşan Göktaş, ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.







