Mart ayının gelişiyle birlikte evde bakım maaşı ödeme tarihi gündemdeki yerini aldı. Şubat ayı itibarıyla zamlı bir şekilde hesaplara yatırılan evde bakım maaşı, her ayın 15'i ile 31'i arasında ödenmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemeleri yapılan evde bakım maaşı, engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma ihtiyacı olan engelli bireylere verilmektedir. Peki, "Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?" İşte 2025 Mart zamlı evde bakım maaşı yatan iller listesi...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Evde Bakım maaşı ödemeleri hakkında araştırmalar hızlandı. Mart ayı içerisinde 7 günlük süreç geride kalırken Evde bakım maaşı alan aile bireyleri ödemelerin hangi tarihler arasında yapılacağı sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki Evde Bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? Mart ayı evde bakım maaşı ne zaman ödenecek?
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı illerde gerçekleştiriliyor. Mart ayı ödemelerinin de 15 Mart itibarıyla başlaması bekleniyor. Ancak, bakanlık tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ödemelerle ilgili güncel duyurular geldikçe paylaşılacak.
EVDE BAKIM MAAŞI 2025 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Evde bakım maaşına yapılan zam belli oldu. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik başlatılan evde bakım yardımı ile aylık ortalama 542 bin engelli vatandaşın desteklendiğini vurgulayan Göktaş, 2025 yılı ocak-temmuz dönemi için evde bakım yardımının 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldığını kaydetti.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
EVDE BAKIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
Gelir kriterlerinin uygun olması,
Bakıma muhtaçlık kriteri,
Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.