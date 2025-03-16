Evde bakım maaşı yatan iller listesi takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan evde bakım maaşlarının mart ödemelerinin ne zaman yatırılacağı merak konusu. Bakan Göktaş tarafından yapılacak açıklamayla birlikte, evde bakım maaşı ödemeleri sorgulanabilecek. Peki evde bakım maaşı ödemeleri başladı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? İşte mart ayı evde bakım parası ödemeleriyle ilgili merak edilenler...
Evde bakım maaşlarının hesaplara yatacağı tarih mart ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte merak konusu. Evde bakım maaşı alan vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri, ödemelerin ne zaman yapıldığıdır. Evde bakım maaşı yattı mı sorusu, her ayın ortalarında sıkça araştırılan konular arasındadır. Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi kişilere verilen destek ödemesininin yattığı illere ilişkin sorgulamalar kasım ayına girilmesiyle hız kazandı. Peki evde bakım maaşları yatırıldı ve ne zaman yatacak? İşte mart evde bakım maaşı yatan iller tam liste.
Evde bakım maaşı yattı mı, evde bakım maaşı yatan iller listesi, evde bakım maaşı ne zaman yatacak sorularına yanıt arayan vatandaşlar için güncel bilgiler düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından paylaşılmaktadır. Mart ayı evde bakım maaşlarının yatırılacağı tarih, her ay olduğu gibi bu ayda ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 2025 Mart evde bakım maaşı yatan iller sorgula.
Evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek?
Mart ayı evde bakım aylıkları ödemeleri, normal ödeme programında yatırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemelerin erken yatacağına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.
Ödemeler, 15’i ile 31’i arasında hesaplara aktarılıyor. Ancak 15-16 Mart hafta sonuna denk geldiği için ödemelerin Pazartesi günü itibariyle yapılması bekleniyor. İllere göre ödemeler farklı tarihlerde yatırılacak. Evde bakım maaşının hesaplarda olup olmadığını kontrol etmek isteyenler ise e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulama yapabilirler.
Evde bakım maaşı sorgulaması nasıl yapılır?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz. Pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmenizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunuyor.
Evde bakım maaşı ödemesinin hesabınıza yatıp yatmadığını aşağıdaki ekrana giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN
SMS ile evde bakım maaşı sorgulaması nasıl yapılır?
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
E Devlet ile evde bakım maaşı sorgulama ekranı
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
Evde bakım maaşı başvurusu nasıl yapılır?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
Gelir kriterlerinin uygun olması,
Bakıma muhtaçlık kriteri,
Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
Evde bakım maaşı ne kadar?
Evde bakım maaşına yapılan zam belli oldu. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik başlatılan evde bakım yardımı ile aylık ortalama 542 bin engelli vatandaşın desteklendiğini vurgulayan Göktaş, 2025 yılı ocak-temmuz dönemi için evde bakım yardımının 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldığını kaydetti.
Evde Bakım Hizmeti Kimlere Verilir?
Üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda evde bakım ücreti verilir.
Evde Bakım Hizmetinde Vasi Kimdir Ve Görevi Nedir?
Vasi, engellinin malını yöneten kimse anlamına gelir ve vesayet altındaki özürlünün kişiliği ve malvarlığıyla ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukuki işlemlerde onu temsil etmekle yükümlüdür.
Evde Bakım İçin İstenilen Belgeler Nelerdir?
Engelli Sağlık Kurulu Raporu,
Engellinin 2 adet vesikalık fotoğrafı,
SSK - Emekli Sandığı - Bağ-Kur kurumlarından alınacak gelir beyanı bilgileri
Anne-Baba boşanmış ise; boşandığına dair mahkeme kararı.
Bakımı yapacak kişinin dilekçesi ve engellinin vasisi varsa, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,
Tapu Sicil Müdürlüğünden Tapu Kayıt Bilgileri(Engelli ve Bakmakla Yükümlü Olan Bireylerin)
Varsa öğrenim durumunu gösteren belge sureti.
Dilekçe.(Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne hitaben- Dilekçede engelliye evde bakım hizmeti vermek istediği ve bakım ücretinden faydalanmak istediği, evde beraber yaşanılan bakmakla yükümlü olunan bireylerin mal ve gelir durumları) belirtilecektir.
Evde Bakım Hizmeti İçin Başvuru Şartları Nelerdir?
Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nda “Ağır Engelli” olduğunu belgelendirenler.
Engelli kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması yani tuvalet, beslenme ihtiyacını, giyinip soyunabilme, merdiven inip çıkabilme vb.
Aile bireyleri her türlü gelirleri toplamı evde yaşayan birey sayısına bölündüğünde birey başına düşen gelirin bir aylık net asgari ücretin 2/3’ünden az olanlar.