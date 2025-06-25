Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik başlatılan evde bakım yardımı 2025 yılı ocak-temmuz dönemi için 10 bin 125 lira olarak ödenmekte. Her ay hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan evde bakım maaşı zammı temmuz 2025 ile değişmesi bekleniyor. Peki, evde bakım maaşı temmuz ayında ne kadar olacak 2025? İşte detaylar...
Evde Bakım Maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ağır engelli veya yaşlı bireylerin kendi evlerinde bakılmasını teşvik etmek ve bu kişilerin bakımını üstlenen aile üyelerine maddi destek sağlamak amacıyla verilen bir yardımdır. Bu maaş, engelli bireylerin sosyal hayattan kopmadan, aile ortamında yaşamlarını sürdürebilmelerine olanak tanır. Temmuz ayında enflasyon rakamları açıklanacak ve bazı kalemlerde bu oran dahilinde zamlar yapılacak. Evde bakım maaşı da değişmesi beklenen kalemler arasında yer alıyor. Peki, 2025 evde bakım maaşı temmuz ayında ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...
Evde Bakım Maaşı Ne Kadar?
Evde bakım maaşı tutarı, memur maaş katsayısına göre belirlendiği için yılda iki kez (Ocak ve Temmuz aylarında) artış gösterir. 2025 yılı Ocak zammı ile birlikte evde bakım maaşı aylık 10.125,55 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar, her ay düzenli olarak hak sahibinin banka hesabına yatırılır.
Evde bakım maaşı zammı temmuzda ne kadar, kaç TL olacak
Temmuz evde bakım maaşı zammı Haziran ayı enflasyonu açıklandıktan sonra 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. Memur maaşı katsayı oranlarına göre hesaplanan sosyal destek ödemeleri, yılda iki kez zamlanıyor. Son olarak Ocak ayında artan evde bakım maaşı, Temmuz ayında yeniden belirlenecek. Memur maaşına yapılacak artış oranında Evde bakım parası zamlanacak. Haziran ayı enflasyon oranı ise 3 Temmuz 2025 saat 10:00'da açıklanacak.
Haziranda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için yüzde 24,6'ya, reel sektör için yüzde 39,8'e ve hane halkı için yüzde 53'e indi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Hanehalkı ile piyasa beklentileri arasındaki farkın yaklaşık 6 yılın en düşük seviyesine inmesi, enflasyon ataletinin kırılması açısından önemli bir gelişmedir" ifadelerini kullandı.
6 aylık enflasyon oranı netleşmiş olacak. İlk 5 ayda TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) artışın toplamı ise yaklaşık yüzde 15,09 oldu.
Ocak: %5,03
Şubat: %2,27
Mart: %2,46
Nisan: %3,00
Mayıs: %1,53
Evde bakım maaşı alma şartları nedir?
Engeli bireylerin evde bakım yardımından yararlanabilmesi için iki temel şartı bulunmaktadır. Kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden az olması gerekmektedir. Ayrıca 18 yaşından büyükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda “ağır engelli” veya “tam bağımlı” olması şartı aranır.
Evde bakım maaşı ödemeleri kesilir mi?
Evde bakım maaşı ödemeleri her ay düzenli olarak hesaplara yatırılmaktadır. Evde bakım aylığı alan kişinin ikametgah adresi değişmesi durumunda bildirilmesi gerekmektedir.
Ayrıca maaş alan ailenin gelir durumunun yükselmesi ve asgari ücretin 2/3 ‘ünden fazla olması veya yanlış beyan tespitinde bulunulması halinde maaş ödemesi keslilir ve yasal işlem başlatırılır.