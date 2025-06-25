Evde Bakım Maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ağır engelli veya yaşlı bireylerin kendi evlerinde bakılmasını teşvik etmek ve bu kişilerin bakımını üstlenen aile üyelerine maddi destek sağlamak amacıyla verilen bir yardımdır. Bu maaş, engelli bireylerin sosyal hayattan kopmadan, aile ortamında yaşamlarını sürdürebilmelerine olanak tanır. Temmuz ayında enflasyon rakamları açıklanacak ve bazı kalemlerde bu oran dahilinde zamlar yapılacak. Evde bakım maaşı da değişmesi beklenen kalemler arasında yer alıyor. Peki, 2025 evde bakım maaşı temmuz ayında ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...