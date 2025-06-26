Evde bakım maaşına temmuz zammı yolda: 2025 Evde bakım maaşı zammı ne kadar olacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşına Temmuz ayında zam gelmesi bekleniyor. Ocak 2025’te 10.125 TL’ye yükselen maaş, 3 Temmuz’da TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon verisiyle yeniden artacak. Peki evde bakım maaşı zammı ne kadar olacak? İşte tahminler.

1 /5 Zam oranı, memur ve emekli maaşlarının yanı sıra kıdem tazminatı ve bedelli askerlik ücretini de etkileyecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki gerilemenin önemli bir gelişme olduğunu vurgularken, gözler şimdi 3 Temmuz sabahına çevrildi.

2 /5 Zamlı evde bakım maaşı ödemelerinin Temmuz ayının 15’inden itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

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Evde bakım maaşı Temmuz 2025 zam beklentisi: Ne kadar olacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı, Ocak 2025 itibarıyla 9.077 TL'den 10.125 TL'ye yükseltilmişti. Ancak Temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon verisiyle birlikte bu miktarda yeni bir artış bekleniyor.



4 /5 Enflasyon beklentileri ne yönde? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki düşüşe dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Hanehalkı ile piyasa beklentileri arasındaki farkın yaklaşık 6 yılın en düşük seviyesine inmesi, enflasyon ataletinin kırılması açısından önemli bir gelişmedir.”