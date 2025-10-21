Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Gençlik Fonu kapsamında faizsiz evlilik kredisi tutarlarının artırıldığını duyurdu. Yeni dönemde 18–25 yaş arası çiftlere 250 bin TL, 26–29 yaş arası çiftlere 200 bin TL faizsiz kredi desteği verilecek. Peki Faizsiz evlilik kredisi başvurusu kimler yapabilir, geri ödeme ve borç erteleme nasıl olacak, şartlar neler? Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri? İşte detaylar.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genç çiftlere yönelik Aile Gençlik Fonu kapsamında sağlanan faizsiz evlilik kredisi desteğinde önemli bir güncelleme yaptıklarını duyurdu. Peki faizsiz evlilik kredi başvurusu nasıl ve nereye yapılır? Faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır şartları neler kimlere veriliyor destek tutarı ne kadar? Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri? İşte detaylar.
EVLİLİK KREDİSİ DESTEĞİ NE KADAR?
2026 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeyle birlikte kredi tutarları artırıldı. Buna göre 18–25 yaş aralığındaki çiftlere 250 bin TL, 26–29 yaş aralığındaki çiftlere ise 200 bin TL faizsiz kredi desteği sağlanacak. Başvurular 1 Ekim 2025 Çarşamba günü itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı.
Bakan Göktaş, gençlerin evliliğe ekonomik olarak daha güçlü bir başlangıç yapabilmesi için kredi miktarının artırıldığını belirtti. Güncellenen kredi desteğiyle birlikte fonun kapsamı da genişletildi.
1 Ekim 2025’ten itibaren yapılan tüm başvurular, 2026 yılı itibarıyla yeni tutarlardan yararlanabilecek. Önceden başvuru yapan çiftler ise nikah tarihi 2026 yılına denk geliyorsa zamlı kredi desteğinden faydalanabilecek.
EVLİLİK KREDİSİ GERİ ÖDEME NE KADAR, BORÇ ERTELEME NASIL YAPILIR?
Faizsiz evlilik kredisi, 2 yıl geri ödemesiz olmak üzere toplam 48 ay vadeyle kullandırılacak. Çocuk sahibi olan çiftler, her çocuk için 12 aya kadar ek borç erteleme hakkına sahip olacak. Bu sayede ailelerin hem evlilik hem de çocuk sahibi olma süreçlerinde maddi yüklerinin hafifletilmesi hedefleniyor. Erteleme ve ödeme planına dair detaylar Aile Gençlik Fonu’nun resmi internet sitesinde paylaşılacak.
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU BAŞVURU YAPABİLİR?
Faizsiz evlilik kredisine başvurmak isteyen çiftlerin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekiyor:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,
18–29 yaş arasında olmak,
Taşınmaz sahibi veya hissedarı olmamak,
Gelir düzeyinin asgari ücretin 2,5 katını aşmaması,
Nikah tarihine en az 2, en fazla 6 ay kalmış olmak,
Evlilik öncesi ve sonrası eğitim programlarına katılmayı taahhüt etmek,
Daha önce bu fondan yararlanmamış olmak.
Bu şartları sağlayan çiftler, krediden eşit şekilde faydalanabilecek.
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIYOR?
Zamlı faizsiz evlilik kredisi başvuruları, e-Devlet platformu üzerinden “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Aile Gençlik Fonu” sayfası aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Gerekli belgelerin yüklenmesinin ardından sistem üzerinden ön değerlendirme yapılıyor. Başvurusu onaylanan çiftlerin kredi ödemeleri, 2026 yılı itibarıyla Aile Gençlik Fonu tarafından sağlanacak. Devlet bankalarının yanında katılım bankaları da evlilik finansman desteği vermekte.