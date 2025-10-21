EVLİLİK KREDİSİ DESTEĞİ NE KADAR?

2026 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeyle birlikte kredi tutarları artırıldı. Buna göre 18–25 yaş aralığındaki çiftlere 250 bin TL, 26–29 yaş aralığındaki çiftlere ise 200 bin TL faizsiz kredi desteği sağlanacak. Başvurular 1 Ekim 2025 Çarşamba günü itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı.

Bakan Göktaş, gençlerin evliliğe ekonomik olarak daha güçlü bir başlangıç yapabilmesi için kredi miktarının artırıldığını belirtti. Güncellenen kredi desteğiyle birlikte fonun kapsamı da genişletildi.