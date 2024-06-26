ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK İMKANI NE OLDU, SON DURUM NEDİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye yapılan zamma işaret ederek, “Emeklilerle ilgili yapılan iyileştirmeler çok anlamlı olacak. Çok güzel bir yıla girdik inşallah. Bağ-Kur'da prim gün sayısı düşecek. Sözümüzü mutlaka yerine getireceğiz” değerlendirmesini yaptı. Işıkhan açıklamasının devamında "Emeklilerle ilgili yapılan bu iyileştirmeler çok anlamlı olacak. Çok güzel bir yıla girdik" diye konuştu. Işıkhan, Bağ-Kur emekli prim gün sayısının 9 binden 7200’e düşürülmesine ilişkin seçim vaadinin hatırlatılması üzerine, "Onu Orta Vadeli Planda hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor.

Ev kadınlarına prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki. Gündemimizde var, orta vadede. Madde, madde ele alacağız inşallah" dedi.