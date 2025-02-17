EYT’siz Bağ-Kur’lulara 1.800 gün primle erken emeklilik: Sadece SSK’lılar yararlanmayacak

EYT düzenlemesi kapsamına girmeyen Bağ-Kur’lular, normal emeklilik için 9.000 prim gününü doldurmak zorunda. Kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartı aranırken, 30 Nisan 2008 sonrası sigortalılar için emeklilik koşulları daha da yenilendi. Ancak malulen emeklilikte yaş şartı bulunmuyor. Sadece SSK’lılar değil, Bağ-Kur (4/1-b) sigortalıları da en az %60 iş göremez raporu ve SGK’nın sağlık kurulu onayıyla yaş beklemeden emekli olabiliyor.