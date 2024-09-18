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FED faiz indirimi bugün mü?

09:04 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacak. Piyasaların beklediği faiz kararı ise saat 21.00'da açıklanacak. Peki FED faiz indirimine gidecek mi? FED faizi indirirse ne olur?

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Piyasaların gözü kulağı bugün açıklanacak olan Fed faiz kararında olacak. Uzun zamandır faiz indirimine gitmesi beklenen FED'in eylül ayında faizle ilgili alacağı reaksiyon ilgiyle takip edilecek. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. FED faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da eylül ayı faiz kararı açıklanacak.

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FED faiz indirimi bugün mü?

ABD Merkez Bankasının bu haftaki toplantısında faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor.

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Fed'in faiz kararının açıklanmasıyla birlikte altın, dolar ve borsa piyasalarında önemli hareketlenmeler bekleniyor.

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Piyasaların ikiye bölünmesi, kararın belirsizliği ve olası sonuçların çeşitliliği konusunda haklı bir endişeyi yansıtıyor.

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FED faiz indirimi altın fiyatlarını nasıl etkiler?

Fed faiz indirimleri altın fiyatlarında yukarı yönlü etki oluşturacak.

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#faiz indirimi
#fed faiz kararı
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