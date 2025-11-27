Yeni Şafak
FENERBAHÇE MAÇI YAYIN BİLGİSİ: Fenerbahçe-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?

FENERBAHÇE MAÇI YAYIN BİLGİSİ: Fenerbahçe-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?

27/11/2025, Perşembe
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan 5. hafta mücadeleleriyle sürerken Fenerbahçe, Kadıköy’de Ferencvaros’u konuk edecek. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maç öncesi tarih, saat ve yayın bilgisi futbolseverlerin gündeminde ilk sıraya yerleşti.

Avrupa Ligi’nde puan mücadelesi veren Fenerbahçe, bu hafta iç sahada Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile kozlarını paylaşacak. Kritik randevu öncesinde hem sarı-lacivertli taraftarlar hem de futbolseverler, maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.

FENERBAHÇE-FERENCVAROS AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi maçı 27 Kasım Perşembe saat 20:45'te başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ KALAN MAÇ TARİHLERİ

27 Kasım Fenerbahçe-Ferencvaros (20:45) 

11 Aralık SK Brann-Fenerbahçe (23:00) 

22 Ocak Fenerbahçe-Aston Villa (20:45) 

29 Ocak FCSB-Fenerbahçe (23:00) 

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA PUANI KAÇ?

UEFA Avrupa Ligi'nde 7 puanla 15. sırada yer alan Sarı Lacivertli takım play-off potasında yer alıyor.

