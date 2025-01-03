Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır kimdir, kaç yaşında? Ferdi Tayfur'un vefatı sonrasında ilk açıklama geldi

Türk arabesk müziğinin unutulmaz isimlerinden, ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti. Tayfur'un vefatı, müzik dünyasında büyük bir üzüntüye neden olurken, hayranları ve sanat camiası tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı. Ferdi Tayfur, özellikle 70'li yıllardan itibaren seslendirdiği şarkılarla adını duyurmuş, arabesk müziğin en önemli temsilcilerinden biri olmuştur. Ferdi Tayfur'un hayatı merak ediliyor.

1 /3 NECLA NAZIR KİMDİR? Ferdi Tayfur'un ilk eşinin ardından evlendiği Necla Nazır, "sinema güzeli" olarak tanınan oyuncu ve şarkıcı olarak biliniyor. Yeşilçam filmleriyle tanınan Nazır, 1976 yılından 2007 yılına kadar Ferdi Tayfur ile evliydi. Bu evlilikten Tuğçe Tayfur isminde bir kızları bulunuyor.

2 /3 Acı haberi alan Necla Nazır, "Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili’nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş” dedi.