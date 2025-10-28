Ahmet Kural ve Hande Soral'ın başrollerini üstlendiği yeni sezonda, her bölümde farklı konuk oyuncuların yer alması sürprizleri de beraberinde getiriyor. İlk iki sezonu geride bırakan Gassal 3. sezon merakla beklenirken Timuçin Esen'in kadroya dahil olduğu ortaya çıktı. Peki, Gassal 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Tarihi belli oldu mu? Gassal 3. sezonda hangi oyuncular olacak? İşte detaylar.

İlk iki sezonuyla dikkat çeken Gassal dizisi, üçüncü sezonuyla gündeme geldi. Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Gassal dizisinin 3. sezonu merakla beklenirken bomba bir isim kadroya dahil oldu.

GASSAL 3. SEZON NE ZAMAN? İlk iki sezonuyla izlenme rekorları kıran ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran Gassal, izleyicilerin beğenisini topladı. Dizinin 3. sezon çekimleri geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Ancak Gassal yeni sezon yayın tarihi ile ilgili net bir tarih açıklaması gelmedi.

GASSAL 3. SEZON'DA KİMLER VAR? Gassal 3. sezon fragmanında Timuçin Esen sürprizi yaşandı.

GASSAL 3. SEZON OYUNCU KADROSU

“Gassal’’ dizisinde; Ahmet Kural, Hande Soral, Demir Karahan, Eren Balkan, Ferhan Vural, Mehmet Güzel, Mete Akı, Ali Yağız Ata Dinçer, Afra Zeynep Taşkın, Meriç Özkaya, Begüm Öner, Safa Tabur, Dilara Ozbalçık, Tuğba Dadaş gibi başarılı isimler rol alırken yeni sezonda Öykü Gürman ve Yasemin Sakallıoğluda yer alacak.

GASSAL HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR? Gassal dizisi, 3. sezonuyla TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden izleyicilerle buluşuyor. Dizinin önceki sezonları da tabii'de yayınlanmıştı ve 3. sezon fragmanı da aynı platformda takip edilebiliyor. TRT ekranlarında veya farklı televizyon kanallarında yayınlanıp yayınlanmayacağıyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı; dolayısıyla diziyi izlemek isteyenlerin tabii platformunu tercih etmesi gerekiyor.

