Gaz sıkışması, toplumda sıkça karşılaşılan bir problemdir. Bu problem, farklı sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Açıklamaları ile ezber bozan Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay gaz sancısına neden olan önemli faktörleri açıkladı. Karatay "Yanlış besleniyorsunuz" diyerek beslenme ile gaz sancısı arasındaki ilişkiye değindi.
Canan Karatay gaz sanıcının nedenlerini açıkladı. Karatay gaz sancısının hazım problemi olduğunu söyleyerek bunda etkili olan tehlikeli gıdayı açıkladı. İşte Canan Karatay'ın gaz sancısının nedenlerine ilişkin yaptığı açıklamanın detayları...
GAZ SANCISI NEDİR?
Gaz sancısı mide ve bağırsaklardaki şişkinlikten kaynaklanan ağrılardır.
GAZ SANCISI NEDEN OLUR?
Gaz sancıları vücudün bağırsak ve mide sistemindeki bozukluklardan dolayı olur. Karına, belin, karaciğer ve pankreas tarafına ve kasıklara vuran tarafa vurur.
"YANLIŞ BESLENME"
En büyük sebebi yanlış beslenmedir. Mikrobiyomlar ve mantarlar arttığı zaman gaz sancıları çok artar. Bunları besleyen yanlış beslenmedir. Altında şeker yatmaktadır. Şeker en tatlı zehirdir.
Unlar, mantılar, pastalar kan şekerimizi yükselttiği gibi bağırsak florasını da bozmaktadır. Bağırsak mantarları arttığı zaman bu hastalıklar başlar. Bağırsak mantarı arttığı zaman bağırsak hücrelerinde delik açıyor. Sağlıklı beslensek dahi hazmolmayan sağlıklı tüm besinler kana geçiyor. Otoümmin hastalıkların temeli atılmış oluyor. Yani tip1 diyabet, nodülleri troid nodülleri, prostat bozuklukları, overlerdeki kistler ortaya çıkar.
İNCE BAĞIRSAKLARDAKİ KÖTÜ BAKTERİLER
İnce bağırsaklardaki sibo denilen köçtü bakteriler ve mantarların artması büyük gaz sancılarına neden olur. İyi huylu bakterilerin artmasını sağlamak için probiyotikler çok önemlidir. Probiyotikler ve prebiyotikleri kullandıkça gaz sancılarından kurtuluruz. Ev yoğurdu, manda yopurdu, ev sirkesi, evde yapılmış turşu, turşu suyu ve soğuk sıkım zeytinyağı çok önemlidir. Eğer bağırsaklarda bir tıkanıklık varsa bu gaz sancıları kesinlikle geçmez. Oradaki basın artınca gaz sancısı kaçınılmaz olur.
ANTİBOTİKLER
Geçirdiğimiz ameliyatlar ve kullandığımız antibiyotikler bağırsakları etkiler. Ev sirkesi ve ev yoğurdu kullanılmalı. Rezene çayı gazı önleyicidir. Önemli olan doğal floranın yerine getirilmesidir.