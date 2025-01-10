İNCE BAĞIRSAKLARDAKİ KÖTÜ BAKTERİLER





İnce bağırsaklardaki sibo denilen köçtü bakteriler ve mantarların artması büyük gaz sancılarına neden olur. İyi huylu bakterilerin artmasını sağlamak için probiyotikler çok önemlidir. Probiyotikler ve prebiyotikleri kullandıkça gaz sancılarından kurtuluruz. Ev yoğurdu, manda yopurdu, ev sirkesi, evde yapılmış turşu, turşu suyu ve soğuk sıkım zeytinyağı çok önemlidir. Eğer bağırsaklarda bir tıkanıklık varsa bu gaz sancıları kesinlikle geçmez. Oradaki basın artınca gaz sancısı kaçınılmaz olur.