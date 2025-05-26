GENEL AF YASASI 10. YARGI PAKETİ SON DAKİKA! Af yasası ve infaz düzenlemesi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklaması

Adalet sisteminde önemli değişiklikler içerecek 10. Yargı Paketi’nin hazırlıkları tamamlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması beklenen yeni düzenleme, kamuoyunda infaz indirimleri ve genel af beklentilerini yeniden gündeme taşıdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamalarına göre, 40 maddelik taslak kısa süre içinde Meclis gündemine gelecek. Özellikle denetimli serbestlik süresi ve infaz koşullarındaki muhtemel değişiklikler, mahkum yakınları başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri tarafından yakından takip ediliyor. Paket kapsamında hangi suçlarda değişikliğe gidileceği ve affa dair net bir maddenin bulunup bulunmadığı merakla bekleniyor.
Ceza adalet sisteminde önemli değişiklikler getirmesi beklenen 10. Yargı Paketi için geri sayım başladı. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan yeni düzenleme, infaz yasası ve denetimli serbestlik gibi alanlardaki olası değişiklikler nedeniyle toplumun geniş kesimleri tarafından yakından izleniyor. Bakan Yılmaz Tunç’un son açıklamalarıyla detayları netleşmeye başlayan 40 maddelik taslak metin, kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacak. Paketle birlikte, genel af ihtimali de yeniden kamuoyunun gündemine oturdu. Yeni düzenlemenin hangi suçları kapsayacağı ve infaz sürelerinde ne gibi değişiklikler öngördüğü merak konusu.
MAHKUMLARA AF ÇIKACAK MI?
10. Yargı Paketi taslak çalışması tamamlanırken TBMM’ye gelecek ve ardından milletvekillerinin onayına sunulacak.
Ceza İnfaz Kanunu Değişikliği veya diğer bir ifadeyle 10. Yargı Paketi’nde genel af veya kısmi affa ilişkin bir madde yer almıyor. Bakan Tunç yaptığı açıklamada “ "Özellikle kamuoyunda af olarak değerlendirilen husus bir kere yanlış bir anlaşılma. Burada herhangi bir af söz konusu değil. Bizim böyle bir gündemimiz de söz konusu değil. Burada özellikle Ceza İnfaz Kanunu’nda yapılacak olan düzenlemeler cezaevlerindeki şartlarla ilgili.
Yine hasta hükümlülerin şartları, onların alternatif infaz usullerinden yararlanabilmeleri, belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili yine tabii bazı suçlar hariç tutulmak kaydıyla ve kapsam itibarıyla bunlar tabii ki milletvekillerimizin takdirlerinde olan hususlar.” ifadelerini kullandı.
CEZALAR ARTIRILACAK
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında Ceza İnfaz Kanunu’nda değişikliği ön gören yeni yargı paketi çalışmalarının detaylarını açıkladı. Adalet Bakanı, kuru sıkı silahlarla ateş etmenin de meskun mahalde ateş etme suçu kapsamına alındığını belirterek, "Bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi yerlerde işlenmesi halinde ceza yaptırımları yarısından bir katına kadar artırılacak." ifadelerini kullandı.
HANGİ CEZALARIN ARTIRILMASI BEKLENİYOR?
Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma ( 6 aydan 2 yıla)
Suç kurma ve yönetme suçu
Taksirle öldürme suçu
Trafikte yol kesme ( 1 yıldan 3 yıla kadar hapis)
Kuru sıkı silahla ateş etme
RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANIP YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Bakan Tunç açıklamasında “ 40 maddelik ceza adaleti sisteminin artırılmasına yönelik taslakta soruşturma kovuşturma ve infaz aşamalarının daha etkin olması için önemli huşuları içerecek taslağı milletvekillerin takdirlerine arz ettik, önümüzdeki günlerde mecliste görüşmeleri başlayacak." ifadelerine yer verdi. Buna göre; Yargı Paketi infaz düzenlemesiyle ilgili teklif kısa zaman içinde Meclis'e sunulacak. Meclis'te yapılacak görüşmelerin ardından 10. Yargı Paketi'ne ilişkin yasa teklifi önce Meclis'ten geçecek ve daha sonra da Resmi Gazete'de yayınlanacak.