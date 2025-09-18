Giriş belgeleri yayınlandı! AUZEF mezuniyet için üç ders sınavı ne zaman yapılacak?

AUZEF mezuniyete üç ders sınavının ayrıntıları merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), mezuniyet aşamasındaki öğrenciler için üç ders sınavı başvurusu sona erdi. Başvurular 18 Ağustos'ta başlamış olup 25 Ağustos'a kadar alınmıştı. AUZEF mezuniyet için üç ders ek sınavı için takvim belli oldu. Peki, AUZEF mezuniyet için üç ders ders sınavı ne zaman? AUZEF mezuniyet için üç ders sınav giriş belgesi nereden alınır? Mezuniyet için üç ders ek sınavına kimler girebilir? İşte detaylar...
Programındaki eğitimini tamamlamış, tüm dönemlerden en fazla üç başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler de mezuniyet için üç ders sınavına girebilecekler. Bununla birlikte sınav giriş belgeleri de erişime açıldı. Sınava girecek öğrenciler, sınav giriş belgelerini auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden, AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile edinebilecek. Peki AUZEF mezuniyet için üç ders sınavı (Ek) ne zaman, hangi gün yapılacak? Mezuniyet için üç ders ek sınavına kimler girebilir?
AUZEF MEZUNİYETE 3 DERS SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI
21 Eylül Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı(Ek), sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınava girecek öğrenciler, sınav giriş belgelerini http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden, AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak alabilir.
AUZEF MEZUNİYETE 3 DERS SINAVI GİRİŞ BELGESİ
AUZEF MEZUNİYET İÇİN ÜÇ DERS EK SINAVI NE ZAMAN?
Mezuniyet için üç ders ek sınavı 21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavına başvuran öğrencilerin başvuruları değerlendirilerek, sınava girmelerinin uygun olup olmadığı kontrol edilecek.
KİMLER SINAVA KATILABİLİR?
Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavına girmek isteyen öğrencilerimizin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir.
Programındaki eğitimini tamamlamış, tüm dönemlerden en fazla üç başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyet için üç ders sınavına girebilirler.
Başarısız (FF) harf notu bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli olan minimum 2.00 AGNO notunu sağlayamayan öğrenciler, DC, DD (koşullu başarılı) harf notlu derslerinden en fazla üçünden mezuniyet için üç ders sınavına girebilirler.
Lisans ve önlisans programına kayıtlı öğrenciler mezuniyet için üç ders sınavına girmek istedikleri ders(ler)i daha önce almış olmalıdırlar. Öğrencinin programında almak zorunda olup daha önce hiçbir şekilde almadığı ders(ler)den sınava girmesi mümkün değildir.
Zorunlu staj/uygulama veya proje dersi olan öğrencilerin bu derslerini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Aksi durumda sınava giremezler.
Ders intibakı ve birleştirmesi durumunda öğrenci derslerin güncel halinden ve notlarından sınava girer.
Mezuniyet için üç ders sınavına giren öğrencilerin sınavdan alacakları notlar ilgili derslerin en son geçerli notları olacaktır.
Herhangi bir sebeple mezuniyet için üç ders sınavına katılmayan veya katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.