Giriş belgeleri yayınlandı! AUZEF mezuniyet için üç ders sınavı ne zaman yapılacak?

Lisans ve önlisans programına kayıtlı öğrenciler mezuniyet için üç ders sınavına girmek istedikleri ders(ler)i daha önce almış olmalıdırlar. Öğrencinin programında almak zorunda olup daha önce hiçbir şekilde almadığı ders(ler)den sınava girmesi mümkün değildir.





Zorunlu staj/uygulama veya proje dersi olan öğrencilerin bu derslerini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Aksi durumda sınava giremezler.

Ders intibakı ve birleştirmesi durumunda öğrenci derslerin güncel halinden ve notlarından sınava girer.

Mezuniyet için üç ders sınavına giren öğrencilerin sınavdan alacakları notlar ilgili derslerin en son geçerli notları olacaktır.

Herhangi bir sebeple mezuniyet için üç ders sınavına katılmayan veya katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.











