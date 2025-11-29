Yeni Şafak
GRAM ALTINDA TABELA YİNE DEĞİŞTİ: Gram altın fiyatı ne kadar, kaç tl? Çeyrek altın fiyatı, tam altın fiyatı, Cumhuriyet altını fiyatı

09:4029/11/2025, Cumartesi
Altın piyasasında dalgalı seyir sürerken, yatırımcıların gözü gram altında yaşanan son yükselişe çevrildi. Haftaya 5.500 TL seviyelerinden başlayan gram altın, hafta sonunda ivmesini artırarak 5.700 TL’nin üzerini test etti. Küresel piyasalardaki fiyatlamalar ve iç piyasadaki hareketlilikle birlikte 28 Kasım itibarıyla altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. İşte gram altında güncel rakamlar…

Altında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Hafta başında 5.500 TL seviyelerinde işlem gören gram altın, cuma kapanışına doğru sert bir yükselişle 5.700 TL bandını aştı. Yatırımcılar, 28 Kasım itibarıyla altın fiyatlarındaki son tabloyu yakından izliyor. İşte gram altında güncel görünüm…

ALTIN FİYATLARI 28 KASIM 2025

Gram altın fiyatı alış: 5.762,77 TL satış: 5.763,55 TL

Çeyrek altın fiyatı alış: 9.287,46 TL satış: 9.499,83 TL

Yarım altın fiyatı alış: 18.516,87 TL satış: 18.999,65 TL

Tam altın fiyatı alış: 37.883,10 TL satış: 37.883,10 TL

Cumhuriyet altın fiyatı alış: 38.404,00 TL satış: 38.983,00 TL

Ons altın fiyatı alış: $4.217,39 satış: $4.217,96

