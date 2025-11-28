



Gram gümüş 75,58 TL ile tüm zamanların en yükseğinde

Güne yukarı yönlü başlayan gümüş fiyatları, ons tarafındaki güçlenme ve dolar/TL kurundaki sınırlı artışın etkisiyle gram bazında rekor tazeledi. Gün içinde 75,58 TL seviyesine ulaşan gram gümüş, böylece tüm zamanların en yüksek değerini gördü. Spot piyasada ons gümüş ise %3’ü aşan yükselişle 54,96 doların üzerine çıkarak haftanın en çok değer kazanan emtialarından biri oldu.



