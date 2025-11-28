Gümüş gram fiyatı tarihi rekorunu yeniledi. Küresel piyasalarda artan belirsizlik, Fed’in faiz indirimi beklentileri ve gümüş arzındaki daralma, gram gümüşte son dönemin en dikkat çekici yükselişlerinden birini tetikledi. Değerli metalin gram bazında kaydettiği güçlü ivme, hem yatırımcıların ilgisini artırıyor hem de “Yükseliş devam edecek mi?” sorusunu gündemin merkezine taşıyor. Piyasa uzmanlarına göre gram gümüşteki hareketi belirleyen faktörler arasında jeopolitik riskler, dolar/TL’deki oynaklık ve küresel talep baskısı öne çıkıyor.
Gümüş fiyatları haftanın son işlem gününde sert yükseliş kaydederek yatırımcının odağına yerleşti. Hem ons hem gram tarafında görülen hızlı hareket, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle yeni rekorları beraberinde getirdi.
Gram gümüş 75,58 TL ile tüm zamanların en yükseğinde
Güne yukarı yönlü başlayan gümüş fiyatları, ons tarafındaki güçlenme ve dolar/TL kurundaki sınırlı artışın etkisiyle gram bazında rekor tazeledi. Gün içinde 75,58 TL seviyesine ulaşan gram gümüş, böylece tüm zamanların en yüksek değerini gördü. Spot piyasada ons gümüş ise %3’ü aşan yükselişle 54,96 doların üzerine çıkarak haftanın en çok değer kazanan emtialarından biri oldu.
Fed’in faiz indirimi beklentisi gümüşe destek oluyor
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Aralık ayında faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentiler güçlenmeye devam ediyor. Düşük faiz ortamına hazırlanan yatırımcıların güvenli liman niteliği taşıyan değerli metallere yönelmesi, gümüş fiyatlarında son haftalarda etkili bir ivme yarattı. Ekonomistlere göre, Fed’den gelecek net sinyaller gümüşün kısa vadeli seyrini belirleyecek.
Küresel arz sıkıntısı fiyatları baskılıyor
Son aylarda gümüş piyasasında öne çıkan en önemli gelişmelerden biri de arz tarafındaki daralma. Ekim ayında Londra’nın büyük gümüş ticaret merkezinde yaşanan arz sıkışıklığı, fiyatları dünya genelinde yukarı taşımıştı. Piyasaya yaklaşık 54 milyon ons gümüş girmesine rağmen sıkışıklık tam anlamıyla çözülmüş değil. Bir aylık metal borçlanma maliyetlerinin hâlâ normalin çok üzerinde seyretmesi, piyasadaki arz probleminin devam ettiğine işaret ediyor.
Çin piyasasında stoklar 2015’ten beri en düşük seviyede
Londra’ya yönelen arz hareketi, diğer piyasalarda baskı oluşturmaya başladı. Şanghay Vadeli İşlem Borsası depolarındaki gümüş stokları, 2015’ten bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Şanghay Altın Borsası’ndaki gümüş işlem hacimleri, son 9 yılın dip seviyesine geriledi. Küresel talebin güçlü kalmasına karşın arzın daralması, fiyatların daha da yukarı yönlü eğilim göstermesine zemin hazırlıyor.
Gümüşte yükseliş sürer mi?
Analistler, kısa vadede gümüş fiyatlarını etkileyebilecek üç kritik başlığa dikkat çekiyor:
*Fed’in Aralık toplantısı ve faiz kararı
*Jeopolitik riskler ve piyasa belirsizlikleri
*Londra ve Çin merkezli arz sıkışıklığının devam etmesi
Bu unsurların korunması hâlinde, hem ons hem de gram gümüş tarafında yeni zirvelerin görülebileceği değerlendiriliyor.
Gümüş'te yükseliş sürüyor: "2026'nın yıldızı yine gümüş olabilir"
Geçtiğimiz ay rekor seviyeleri zorlayan gümüş, kasım sonunda tekrar yukarı yönlü hareket etti. Altın-gümüş rasyosunun 77 seviyesine gerilemesinin gümüşü daha cazip hale getirdiğini ifade eden Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026 için olumlu beklentilerini sürdürdü:
“2025’in şampiyonu gümüştü, 2026’nın şampiyonu da yine gümüş olabilir.”
Memiş’e göre rasyo zaman zaman 80 seviyesinin üzerine çıksa da, 2026’da 67’ye kadar gerileme ihtimali gümüşün yeniden güçlü bir performans göstermesini sağlayabilir.