Grip neden geçmiyor? Canan Karatay'dan geçmek bilmeyen grip için kritik uyarılar

Sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmez rahatsızlıklarından biri olan grip, bu yıl birçok kişi için beklenenden daha uzun sürüyor. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, grip şikayetlerinin geçmemesinin nedenlerini ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken önemli noktaları paylaştı. Karatay, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin yanı sıra, hastalığın seyrini etkileyen beslenme alışkanlıkları ve günlük yaşam rutinleri hakkında kritik uyarılarda bulundu. Peki, gripten kurtulmanın yolları neler? İşte detaylar...

1 /10 Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte grip vakalarında artış yaşanıyor, ancak birçok kişi hastalığın belirtilerinden bir türlü kurtulamıyor. Prof. Dr. Canan Karatay, gripten kurtulamamanın arkasındaki nedenleri ve bu süreçte alınması gereken önlemleri açıkladı. Karatay, bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğru beslenmenin yanı sıra, yaşam tarzındaki küçük değişikliklerin de önemine dikkat çekti. Gripten hızlıca kurtulmanın yollarını öğrenmek isteyenler için önemli ipuçları bu yazıda!

2 /10 Grip, nezle, alerjik rinit gibi rahatsızlıkların sebebi vücuda toksitlerin girmesinden, alerjik yapan zehirlerin girmesinden kaynaklanır. Vücudumuzun mukozalarımız, ağzımız, burnumuz dşarıya açık olan en önemli organlarımızdır. Bu koruyucu barilerlerin sağlam kalması lazım. Virüs hücrenin içine girmezse canlanamaz. Virüz canlı değildir. Hemen hastalık yapmaz. Panik yapmamak lazım.

3 /10 Virüs düştüğü yerde ölür. Sürekli silerek, temizleyerek virüsler ölmez. Titizlik aslında hastalıktır. Kuş gribi, domuz giribi hepsi yalan ve uydurmadır. Vücudun bağışıklık sistemi zayıfladığı zaman bunlar hücrelere girer.

4 /10 Vücuda virüs girmemesi için ne yapılmalı?

Virüslerin girmemesi için tuzlu su ve bi karbonatlı suyla ağzımızı, burnumuzu sık sık yıkamamız lazım. Çocukların burnunu ıslatabilirsiniz bununla.

5 /10 Burun tıkanıklığı veya gıcık dediğimiz şey oranın tahriş olduğunu gösteriyor. Kimyasalların, toksinlerin o narin hücreleri irite ettiğini gösterir. Alerjik rinit iritasyondur.

6 /10 Son zamanlarda kola vurulan sıvılar akciğerlerdeki AC2 reseptörleri uyardığından kuru öksürük başlamış oluyor.

7 /10 Bağışıklık zırhımızın güçlenmesi gerekir. Beslenme en önemlisidir. Doğal sağlıklı yağlar, şirden mayalı peynirler, sağlıklı etler tüketilmelidir.

8 /10 Her akşam balık yiyin

Her akşam balık yiyin mutlaka. Hatta sabah kahvaltılarda soğuk balık yiyebilirsiniz. Kemik suyu süper besindir. Kelle paça yiyin.

9 /10 Sabah kahvaltıda kelle paça yiyiyin. Evde sirke kaynatın. Isıtıcı üzerine sirke koyun. Buhar yapar hem de kuruluğu önler. Sirkeli suyun içine kaya tuzu ve yüzde 5'lik lugol damlatarak kaynatabilirsiniz.