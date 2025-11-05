HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ 2026: Hac kesin kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? Diyanet hac takvimi, boş kontenjan ve kayıt bilgileri

Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından 2026 yılı hac kesin kayıt tarihleri ve süreç detayları da belli olmaya başladı. Hac kura çekimi sonrası kesin kayıt işlemleri ne zaman, nasıl ve nereden yapılacak? Boş kontenjan kayıtları ne zaman açıklanacak? soruları ise hacı adayları tarafından merak ediliyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 hac takvimi ve kesin kayıt adımları…
2026 HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN?
2026 yılında kutsal topraklara gitmeye hak kazanan hacı adayları için en merak edilen konulardan biri kesin kayıt tarihleri oldu. Hac ile ilgili kesin kayıtlar 11-21 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasına göre, 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri 11 Ağustos - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Kurada ismi çıkan vatandaşlar ise Diyanet’in ilan edeceği takvim doğrultusunda kasım ayında e-Devlet üzerinden kesin kayıt işlemlerini tamamlayacaklar.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarının, belirlenen süre içinde kayıt işlemlerini tamamlamaması durumunda haklarının iptal edileceği ve yerlerine sıradaki adayların çağrılacağı belirtiliyor.
2026 HAC KAYITLARI NASIL YAPILACAK?
Hac kesin kayıt başvuruları tamamen e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yaparak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilgili hizmet ekranı üzerinden hac kayıtlarını tamamlayabilecek.
Kayıt sırasında hacı adayları, konaklama türü (otel, müstakil veya oda paylaşımlı) tercihini yapabilecek ve belirlenen ücret aralıklarını sistemde görebilecekler.
HAC BOŞ KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre, kesin kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boşta kalan kontenjanlar ilan edilecek.
Bu kontenjanlar, kura sırası gözetilerek ve hac konaklama türlerine göre dağıtılan haklar çerçevesinde değerlendirilecek.
Kesin kayıt süresini kaçıran veya vazgeçen kişilerin yerleri, belirlenen yedek adaylara açılacak.
HAC KURA SONUÇLARI VE KONTENJAN DETAYLARI
2026 yılı hac kuralarında yaklaşık 1 milyon 800 bin kişi arasından seçilen 84 bin 942 vatandaş, kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.
Sonuçlar, e-Devlet “Diyanet Hac İşlemleri” sayfası üzerinden görüntülenebiliyor.
Ayrıca Türkiye’ye ek hac kotası verilmesi için Suudi Arabistan ile yürütülen protokolün Kasım 2025’te Cidde’de netleşmesi bekleniyor.
HAC SEYAHAT TARİHLERİ
Diyanet’in planlamasına göre hac kafilelerinin kutsal topraklara gidişleri 18 Nisan - 22 Mayıs 2026, dönüşleri ise 31 Mayıs - 25 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.