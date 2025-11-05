HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ 2026: Hac kesin kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? Diyanet hac takvimi, boş kontenjan ve kayıt bilgileri





2026 HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN?





2026 yılında kutsal topraklara gitmeye hak kazanan hacı adayları için en merak edilen konulardan biri kesin kayıt tarihleri oldu. Hac ile ilgili kesin kayıtlar 11-21 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasına göre, 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri 11 Ağustos - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.





Kurada ismi çıkan vatandaşlar ise Diyanet’in ilan edeceği takvim doğrultusunda kasım ayında e-Devlet üzerinden kesin kayıt işlemlerini tamamlayacaklar.





Her yıl olduğu gibi bu yıl da kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarının, belirlenen süre içinde kayıt işlemlerini tamamlamaması durumunda haklarının iptal edileceği ve yerlerine sıradaki adayların çağrılacağı belirtiliyor.



