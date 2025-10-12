2026 yılında kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin 30 Eylül'e kadar uzatıldığını duyurmuştu. Kayıt yenileme işlemleri e-Devlet aracılığıyla gerçekleşti. Şimdi gözler hac kura çekiliş tarihinde. Peki Diyanet 2026 hac kurası ne zaman çekilecek?