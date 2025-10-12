Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı hac ön kayıt ve hac kayıt yenileme işlemleri tamamlandı. Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nun aldığı karara göre, hac kaydını yenilemeyenler gelecek hac kurasına katılamayacak. Diyanet 2026 hac kura çekiliş tarihi açıklandı. İşte hac kurasının yapılacağı tarihi.
2026 yılında kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin 30 Eylül'e kadar uzatıldığını duyurmuştu. Kayıt yenileme işlemleri e-Devlet aracılığıyla gerçekleşti. Şimdi gözler hac kura çekiliş tarihinde. Peki Diyanet 2026 hac kurası ne zaman çekilecek?
2026 hac kuraları ne zaman çekilecek?
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, hac kurasının ekimde noter huzurunda gerçekleştirileceği bilgisini verdi. Geçtiğimiz sene Hac kuraları 31 Ekim 2024 tarihinde çekilmişti. Gelişmeler Diyanet tarafından 'hac.gov.tr' adresinden güncellenmektedir.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, hac kayıt güncelleme işlemlerinin ise 30 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirmişti.
Hac kayıtlarını yenilemeyenler 2026 hac kurasına katılır mı?
Diyanet İşleri Başkanlığının son iki yıldır otomatik kayıt işlemleri yapmadığını aktaran Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, "Vatandaşların sağlık ve ekonomik durumlarında değişiklik varsa bunları bizzat kendilerinin e-Devlet üzerinden güncellemesini istiyoruz.
Bu noktaya dikkat etmek gerekir. Otomatik kayıt yapılmayacaktır. Aksi takdirde kayıtlarını yenilemeyenler 2026 hac kurasına maalesef katılamayacaklar. Böyle bir mağduriyetin yaşanmasını istemiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.