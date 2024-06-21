BATI KARADENİZ





Sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 17°C, 31°C

Az bulutlu

SİNOP 22°C, 28°C

Sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ORTA VE DOĞU KARADENİZ





Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 32°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 30°C

Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



























































