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Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı yapıldı: Kuvvetli rüzgara dikkat! 22-23 Haziran 2024 İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

12:00 - 21/06/2024 Cuma
Yeni Şafak

Meteoroloji hafta sonu 22-23 Haziran (Cumartesi- Pazar) il il hava tahmin raporunu yayınladı. Yurt genelinde güneşli ve açık bir hava etkili olurken öğleden sonra ve akşam saatlerinde ise sıcak hava etkisini sürdürüyor. Öte yandan hafta sonunda termometrede sıcaklıklar 35 dereceye kadar artış gösterirken Meteoroloji'den vatandaşlara gerekli olmadıkça evden çıkmayın uyarısı yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir'de hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 22-23 Haziran 2024 (Cumartesi- Pazar) il il hava durumu...

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Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, hafta sonu yerini rüzgarlı havaya bırakacak. Meteoroloji 21 - 27 Haziran 2024 haftalık hava tahminini yayınladı. una göre bu hafta sonu illerdeki hava sıcaklıkları da belli oldu.


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HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? 22-23 HAZİRAN 2024


Yurt genelinde hafta sonu hava sıcaklığının artması nem oranının da yükselmesi bekleniyor. Meteoroloji haftalık hava tahmini raporuna göre hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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İL İL HAVA DURUMU

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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 21 HAZİRAN 2024


Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Hakkari çevreleri, Denizli’nin güney, Muğla’nın iç kesimleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Çanakkale ve Balıkesir için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.

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Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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UYARILAR


KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU


MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık









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EGE


Öğle saatlerinde Denizli’nin güney ve Muğla’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 23°C, 42°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve güney kesimleri yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 38°C

Öğle saatlerinde parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Öğle saatlerinde Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın(Cuma) öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 23°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu


İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 16°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu




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BATI KARADENİZ


Sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 17°C, 31°C

Az bulutlu

SİNOP 22°C, 28°C

Sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ORTA VE DOĞU KARADENİZ


Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 32°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 30°C

Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
















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DOĞU ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 28°C

Parçalı bulutlu

KARS 10°C, 27°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu


GÜNEYDOĞU ANADOLU


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 39°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 30°C, 42°C

Az bulutlu ve açık






#hava durumu
#hafta sonu hava durumu
#meteoroloji
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