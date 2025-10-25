Hafta sonunun gelmesiyle birlikte, sınav takvimi de merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, 25-26 Ekim 2025 tarihlerinde hangi sınavların yapılacağına dair bilgi arayışına girdi. ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen sınavların tarihleri netleşirken, sınavlara katılacak adaylar için önemli bilgiler de ön plana çıkıyor. Sınav saati, giriş belgesi ve sınav yeri gibi detaylar, sınav öncesinde öğrencilere rehberlik edecek. Peki, Hafta sonu sınav var mı? Bu hafta sonu hangi sınavlar var? İşte 25-26 Ekim 2025 hafta sonu ÖSYM, MEB sınav takvimine göre uygulanacak sınavlar

1 /3 Hafta sonu sınav takvimi merak konusu oldu. Vatandaşlar, “Bu hafta sonu hangi sınav var?” sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen sınavların tarihleri gündeme gelirken, sınavlara katılacak olan öğrenciler sınav saati, giriş belgesi ve sınav yeri bilgilerini araştırıyor. İşte 25-26 Ekim 2025 hafta sonu uygulanacak sınavlarla ilgili detaylar...

2 /3 HAFTA SONU NE SINAVI VAR? ﻿﻿﻿﻿﻿Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 yılı sınav takvimine göre, 25-26 Ekim 2025 hafta sonu merkezi bir sınav uygulaması gerçekleştirilecektir. 2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/11 Farsça/İngilizce) 25 Ekim 2025 Cumartesi günü yapılacak.





