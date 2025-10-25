Hafta sonunun gelmesiyle birlikte, sınav takvimi de merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, 25-26 Ekim 2025 tarihlerinde hangi sınavların yapılacağına dair bilgi arayışına girdi. ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen sınavların tarihleri netleşirken, sınavlara katılacak adaylar için önemli bilgiler de ön plana çıkıyor. Sınav saati, giriş belgesi ve sınav yeri gibi detaylar, sınav öncesinde öğrencilere rehberlik edecek. Peki, Hafta sonu sınav var mı? Bu hafta sonu hangi sınavlar var? İşte 25-26 Ekim 2025 hafta sonu ÖSYM, MEB sınav takvimine göre uygulanacak sınavlar
HAFTA SONU NE SINAVI VAR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 yılı sınav takvimine göre, 25-26 Ekim 2025 hafta sonu merkezi bir sınav uygulaması gerçekleştirilecektir. 2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/11 Farsça/İngilizce) 25 Ekim 2025 Cumartesi günü yapılacak.
E-YDS SINAVI HANGİ ŞEHİRLERDE YAPILIYOR?
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), diğer ÖSYM sınavlarının aksine sınırlı sayıda ildeki Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezleri) gerçekleştirilmektedir. e-YDS sınavları genellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki ÖSYM e-Sınav merkezlerinde uygulanmaktadır. Adayların kendi sınav giriş belgelerinde yer alan sınav merkezi, bina ve salon bilgileri, kesinleşmiş ve bağlayıcı olan tek bilgidir. Adayların, sınav yerlerini mutlaka bu belge üzerinden kontrol etmeleri gerekmektedir.