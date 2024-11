Malulen Emeklilik ile Engelli Emekliliği Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kişinin çalışma gücünde en az %60 kaybın olması, bu kişinin engellilik oranının da en az %40 olduğunu göstermektedir. Bu sebeple her malul engellidir. Ancak, her engelli malul sayılmamakla beraber, her engellinin de malullük aylığı alamayacağı anlamına gelmektedir. %40 engelli olan bir kişinin çalışma gücünde en az %60 oranında kayıp görülmeyebilmektedir.

Bir kişi SGK’lı olduktan sonraki bir rahatsızlığı nedeni ile malulen emekliliğe başvurduğunda, fakat Yüksek Sağlık Kurulu tarafından verilen raporda malullük oranı %40’ın üstünde %60’ın da altında kaldığı zaman, emekli olacak kişi kalan diğer şartları sağlar ise başvurusu engelli emekliliği olarak da değerlendirilebilmektedir.