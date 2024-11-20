Malulen emekli olabilmek için;

En az 10 yıllık sigortalılık süresi ve bu süre içinde en az 1800 gün prim ödenmiş olması,

İşe girmeden önce en az %60 oranından az hastalık veya rahatsızlığı olup sonrasında bu oranın %60 veya daha fazla oranda olması, şartları aranmaktadır.

10 yıllık sigortalı şekilde fiili çalışma ile beraber, sigorta başlangıcının 10 yıl önce başlamış olması yeterli değildir. Malulen emekli olacak kişinin 10 yıllık süre boyunca sigortalı şekilde çalışmış olması gerekmektedir.