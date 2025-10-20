İzmir’in Bayraklı ilçesindeki konut ve iş yerlerinin yanı sıra İstanbul’un Güngören, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu ilçelerinde bulunan ofis ve dükkanlar da satış listesinde yer alıyor.

Konut ve iş yerleri yüzde 25 peşinat, 60 aya varan vade seçeneğiyle satışa sunulacak. Peşin alımlarda ise yüzde 20 oranında indirim uygulanacak. Böylece hem yatırımcılar hem de ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için uygun ödeme koşulları oluşturuldu. Satışa çıkarılan taşınmazlara ilişkin tüm bilgilere ve başvuru şartlarına www.emlakmuzayede.com.tr adresinden ulaşılabilecek.