New York'ta BM 80. Genel Kurulu için bir araya gelecek liderler, Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün uygulanması konulu uluslararası konferansa katılacak. Başta İngiltere ve Fransa olmak üzere çok sayıda ülkenin Filistin'i devlet olarak tanıma kararını duyurması bekleniyor. Peki hangi ülkeler Filistin Devleti’ni tanıyacak? Filistin’i tanıyan ülke sayısı kaç, hangi ülkeler Filistin’i tanıyor?
İsrail’in Gazze’ye yönelik havadan ve karadan şiddetli saldırıları sürerken bu eylemleri kınayan ve Filistin’i devlet olarak tanıma iradesi gösteren ülkelerin sayısı giderek artıyor. Gazze’de yaşanan insani trajediye ve İsrail'in uluslararası hukuka aykırı eylemlerine işaret edilerek, "Belçika, BM Genel Kurulu haftası kapsamında, Fransa ve Suudi Arabistan'ın ortak girişimiyle, Temsilciler Meclisinde oylanan kararda da belirtildiği üzere, Filistin Devleti'nin tanınmasını açıklayacak ülkeler arasına katılarak güçlü bir siyasi ve diplomatik mesaj vermek istiyor." ifadelerine yer verildi.
Hangi ülkeler Filistin Devleti’ni tanıyacak?
Fransa, İngiltere, Kanada, Avustralya, Belçika, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Andorra ve San Marino, New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulunda Filistin Devleti’ni tanıdıklarını duyurmaya hazırlanıyor.
İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı mı?
İngiliz basınına göre İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın da Filistin Devleti’ni tanıdığını bugün öğleden sonra yapacağı açıklamayla duyurması bekleniyor.
İngiltere Başbakanı Starmer, temmuz ayında yaptığı açıklamada İsrail’in belirli koşulları yerine getirmemesi ve Gazze’de ateşkesi kabul etmemesi halinde eylülde Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını duyurmuştu.
Kanada Başbakanı Mark Carney de temmuz ayında yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’deki uygulamalarını kınayarak, BM Genel Kurulunda Filistin’i “devlet” olarak tanıyacaklarını bildirmişti.
Başbakanlık Ofisinden 16 Eylül’de yapılan yazılı açıklamada ise Carney’in bu niyetini yinelediği ve tanıma kararının “2026’da Hamas’ın herhangi bir rol almayacağı genel seçim düzenlenmesi, gerekli reformların yapılması ve Filistin’in silahsızlandırılmasına” dayalı olduğu ifade edildi.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de ağustosta yaptığı kabine toplantısı sonrasında ülkesinin Filistin Devleti’ni tanıma kararı aldığını duyurdu.
Albanese, bu adımı BM Genel Kurulunda resmileştireceklerini belirterek, “Orta Doğu’da şiddet halkasını kırmak, Gazze’de çatışmayı, acıyı ve açlığa son vermek için iki devletli çözüm insanlığın umududur.” ifadesini kullandı.
Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden ve Dışişleri Bakanı Xavier Bettel de parlamentoda yaptıkları konuşmalarda Filistin Devleti’ni tanıma niyetinde olduklarını açıkladı.
Yetkililer, bu adımın iki devletli çözüm ilkesine dayandığını vurgulayarak, uluslararası toplumla eş güdüm içinde hareket edeceklerini dile getirdi.
Malta Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Christopher Cutajar, temmuz ayında BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, ülkesinin eylüldeki oturumlarda Filistin’i resmen tanıyacağını duyurdu. Cutajar, Malta’nın barışın sağlanması için iki devletli çözümü desteklediğini ve Filistin’in tanınmasının bu yönde önemli bir adım olacağını ifade etti.
Portekiz hükümeti de temmuz ayında yaptığı açıklamayla Filistin’i tanıma sürecini başlattığını bildirdi. Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, “Şimdiye kadar Filistin Devleti’ni tanıma yolunda engel teşkil edecek bir durum yaşanmadı. Süreç devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Filistin Devleti’ni tanınmasını iki devletli çözümün hayata geçirilmesinde “temel bir adım” olarak nitelendiren “New York Çağrısı”na imza atan 15 ülkeden biri de Andorra oldu. Bu ülkelerin ortak açıklamasında, “Filistin Devleti’ni halihazırda tanımış olan ya da tanımaya yönelik iradesini beyan eden ülkeler, bu yönde henüz adım atmamış olan tüm devletleri çağrıya katılmaya davet etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.
San Marino Parlamentosu da 15 Mayıs’ta aldığı tavsiye kararıyla hükümetin bu yıl sonuna kadar Filistin’i tanımasını oy birliğiyle kabul etti.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkelerin Filistin Devleti’ni tanıma yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşılayarak, diğer ülkelere de benzer adımlar atma çağrısında bulundu.
Türkiye de uluslararası platformlarda her fırsatta Filistin’in devlet olarak tanınması gerektiğini vurgulayarak, bu yöndeki çağrılarını kararlılıkla yineliyor.
Filistin’i tanıyan ve tanımayan ülkeler