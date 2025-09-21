Kanada Başbakanı Mark Carney de temmuz ayında yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’deki uygulamalarını kınayarak, BM Genel Kurulunda Filistin’i “devlet” olarak tanıyacaklarını bildirmişti.

Başbakanlık Ofisinden 16 Eylül’de yapılan yazılı açıklamada ise Carney’in bu niyetini yinelediği ve tanıma kararının “2026’da Hamas’ın herhangi bir rol almayacağı genel seçim düzenlenmesi, gerekli reformların yapılması ve Filistin’in silahsızlandırılmasına” dayalı olduğu ifade edildi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de ağustosta yaptığı kabine toplantısı sonrasında ülkesinin Filistin Devleti’ni tanıma kararı aldığını duyurdu.

Albanese, bu adımı BM Genel Kurulunda resmileştireceklerini belirterek, “Orta Doğu’da şiddet halkasını kırmak, Gazze’de çatışmayı, acıyı ve açlığa son vermek için iki devletli çözüm insanlığın umududur.” ifadesini kullandı.