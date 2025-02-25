Asırlardır devam ettirilen ve halk tarafından yoğun ilgi gösterilen hatimle teravih namazı kılınışı bu sene de devam edecek. 2025 yılı hatimle teravih namazı kılınacak camiler belli oldu. Peki İstanbul'da hangi camilerde teravihi namazı hatimle kılıncak? İşte hatimle teravih namazı kılınacak camiler listesi.
Ramazan ayında hatimle teravih namazı kılacak camiler müftülükler tarafından açıklandı. Diyanet İşleri Bakanlığı'nin 2025 Dini Günler Takvimine göre; bu yıl Ramazan 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. Buna göre ilk teravih namazı 28 Şubat 2025 gecesi yatsı namazının ardından kılınacak. Hatimle teravih namazı kılınacak camiler açıklandı. İşte hatimle teravih namazı kılınacak camiler listesi.
İstanbul’da hangi camilerde hatimle teravih namazı kılınacak?
Ramazan ayında, İstanbul Bahçelievler ilçesinde hatimle teravih namazı kılınacak camilerin listesi...
Adnan Toros Camii, Hacı Nihat Ersin Camii, Kandil Camii, Kocasinan Merkez Camii, Şehit Mehmet Karaaslan Camii.
Pendik’te hatimle teravih namazı kılınacak camiler
Sahil Camii
Çamlık İbrahim Hakkı Hazretleri Camii
İbrahim Azmi Beğen Camii
Dolayoba Velibaba Merkez Camii ve Türbesi
Hüsnü Kırkan Gül Camii
Kayseri'de hatimle teravih namazı kılınacak camiler hangileri?
Kayseri İl Müftülüğü, 2025 yılı Ramazan ayı boyunca hatimle teravih namazı kılınacak camileri açıkladı.
İlçelere göre hatimli teravih namazı kılınacak camiler
Bünyan: Camii Kebir Ulu Cami
Develi: Mustafa Büyük Cami, Erciyes Cami
Hacılar: Baktıroğlu Cami
İncesu: Yeni Cami
Kocasinan: Ertuğrulgazi Cami, Yenişehir Cami, Hasbekçi Cami, Erkilet Karslıoğlu Cami
Melikgazi: Hunat Cami, Camii Kebir, Han Cami, Hasan Hoca Cami, Günaydın Sultan Cami, Gülük Cami, Lale Cami, Deliktaş Cami
Talas: H. Sait Yurttaş Cami, Harman Cami, İzzet Bayraktar Cami, Yüzaki Ali Efendi Cami
Tomarza: Hicret Cami
Yahyalı: Özkoyuncu Madazı Cami
Yeşilhisar: Camii Kebir
Düzce’de hatimle teravih namazı kılınacak camiler hangileri?
Düzce Müftülüğü, Düzce’de Ramazan ayı boyunca hatimle teravih namazı kılınacak camileri açıkladı.
Düzce’de Ramazan ayına sayılı günler kala teravih namazlarını hatimle kıldıracak camiler belli oldu. Buna göre Düzce İl Müftülüğünden yapılan açıklamada şehir merkezinde bulunan Hacı Davut Camii ve Kültür Mahallesi camilerinde teravih namazları hatimle kıldırılacak.
Erzincan’da hatimle teravih namazı kılınacak camiler hangisi?
Erzincan’da, Ramazan boyunca altı cami, hatimle teravih namazı için hazır olacak.
Bu camiler:
Şemseddin Uçar Cami
Boyacılar Cami
Kızılay Cami
Hafız Mehmet Aydın Cami
Hamidiye Cami
Kavakyolu Akşemseddin Cami
Rize'de hatimle teravih namazı kılınacak camiler hangileri?
Ramazan ayında Rize il genelinde hatimle teravih namazı kılınacak camiler belli oldu.
Rize İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre kentte hatimle teravih namazı kılınacak camiler şu şekilde:
Rize Merkez: Taşçıoğlu Cami.
Ardeşen: Belediye 15 Temmuz Şehitler Cami.
Çayeli: Anadolu İmam Hatip Lisesi Mescidi.
Derepazarı: Sahil 3 Cami.
Güneysu: Merkez Camii – Çamlıca Köyü Ilıca Cami.
İkizdere: Merkez Kubbeli Cami.
Bursa’da hatimle teravih namazı kılınacak camiler hangileri?
Afyonkarahisar’da hatimle teravih namazı kılınacak camiler hangileri?
Ramazan ayında Afyonkarahisar’da hatimle sabah ve teravih namazı kılınacak camiler belli oldu.
Afyonkarahisar İl Müftülüğü Ramazan ayı boyunca hatimle sabah ve teravih namazı kılınacak camileri açıkladı.
Afyonkarahisar İl Müftülüğünden konu ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Hatimle sabah namazı kılınacak camiler; Mısri Cami, Yeşil Cami, Bayraktepe Cami, İmam Hatip Lisesi Cami.
Hatimle teravih namazı kılınacak camiler; Hacı Âşık Cami, Kurra Cami, Hz. Ali Cami, Arapmescit Cami, Çimento Fabrikası Cami, Erkmen Belediye Cami, Şehit Yılmaz Çınar Cami.”
Sivas’ta hatimle teravih namazı kıldıracak camiler hangileri?
Sivas’ta Ramazan ayı boyunca hatimle teravih namazı kıldıracak camiler belli oldu. İl Müftülüğü tarafından Ramazan ayı boyunca hatimle teravih namazı kılınacak camiler açıklandı. 30 gün boyunca Yeni Cami, Asrı Saadet Cami, Zincirli Minare Cami, Özsoylar Cami, Yenişeyh Çoban Cami, Mehmet Akif Ersoy Cami, Tuğut Kardeşler Cami, Selçuklu Yeşil Cami, İmaret Cami, Safa Cami, Süleymaniye Cami ve Keziban Hatun İstiklal Cami de teravih namazı hatimle kılıncak.
Van'ın İpekyolu ilçesinde hatimle teravih namazı kılınacak camiler hangileri?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Van'da hatimle teravih namazı kılınacak camiler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi web sitesinde yayımlandı. Van'ın İpekyolu ilçesinde, Ramazan ayına özel olarak hatimle teravih namazı kılınacak camiler İpekyolu Müftülüğü tarafından duyuruldu. İşte, hatimle teravih namazının eda edileceği camiler:
Hz. Ömer Camii
Hüsrevpaşa Camii
Fakirullah Camii
Yukarı Nurşin Camii Okuma Salonu
Elazığ’da Hatimle Teravih Namazı Kılınacak Camiler hangileri?
Ramazan ayında hatimle teravih namazı kılacak camiler Elazığ İl Müftülüğü tarafından açıklandı. Elazığ'da bu yıl 7 camide hatimle teravih namazı yapılacak. Bunlar; Elazığ Merkez Nailbey Camii, İhsaniye Camii, İmam-ı Azam Camii, Evliya Mescidi, Harput Ağa Camii, Emin Polat Camii ve DSİ Mescidi. Hatimle teravih namazları, Ramazan ayı boyunca her gece düzenlenecek.
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler hangileri?
Yaklaşık 800 yıllık tarihi camilerden Cami Kebir, Gülük Cami, Hunat Cami, Han Cami, Lale Cami, Hasbekçi Cami ve Hasan Hoca Cami, hatimle teravih namazı kılınacak camiler arasında yer alıyor.
Malatya'da hatimle teravih namazı kılacak camiler hangileri?
2025 Malatya'da Ramazan Ayında Hatimle Teravih Namazı Kılınacak Camiler Belli Oldu. Ramazan ayında hatimle teravih namazı kılacak camiler Malatya İl Müftülüğü tarafından açıklandı. Malatya'da bu yıl 5 camide hatimle teravih namazı yapılacak. Bunlar; Eyüp Sultan Cami, Yeni Cami, Zaimoğlu Çarşı Cami, Ahmediye Cami, Basri Ulaç Hafızlık Kur’an Kursu Mescidi .Hatimle teravih namazları, Ramazan ayı boyunca her gece düzenlenecek.
HATİMLE TERAVİH NAMAZI NE DEMEK?
Hatimle teravih namazı, Ramazan ayında Kuran’ın tamamının okunarak kılınan teravih namazıdır. Müslümanlar için bu namaz, Ramazan ayının faziletini ve bereketini yaşamanın önemli bir yolu olarak kabul edilir. Her gece bir cüz okunarak tamamlanır ve Ramazan ayı sonunda Kuran-ı Kerim'in tamamı hatmedilmiş olur.