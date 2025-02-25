HATİMLE TERAVİH NAMAZI NE DEMEK?

Hatimle teravih namazı, Ramazan ayında Kuran’ın tamamının okunarak kılınan teravih namazıdır. Müslümanlar için bu namaz, Ramazan ayının faziletini ve bereketini yaşamanın önemli bir yolu olarak kabul edilir. Her gece bir cüz okunarak tamamlanır ve Ramazan ayı sonunda Kuran-ı Kerim'in tamamı hatmedilmiş olur.