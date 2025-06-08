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Haziran'da temettü dağıtacak firmalar belli oldu: Kar payı dağıtımı ne zaman?Temettü veren hisseler ve ödeme tarihleri

Haziran'da temettü dağıtacak firmalar belli oldu: Kar payı dağıtımı ne zaman?Temettü veren hisseler ve ödeme tarihleri

09:558/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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<p>Haziran ayında temettü dağıtacak şirketler ve temettü oranları</p>
Haziran ayında temettü dağıtacak şirketler ve temettü oranları

Yatırımcıların merakla beklediği temettü verecek şirketler listesi, Haziran ayı için netleşmeye başladı. Borsa İstanbul'da işlem gören birçok firma kar payı dağıtımını bu ay gerçekleştirecek. Özellikle düzenli temettü ödeyen büyük şirketler, yatırımcıların portföylerini güçlendirme fırsatı sunarken, daha yüksek temettü verimi beklenen orta ölçekli şirketler de dikkat çekiyor. Peki, 2025 Haziran ayında hangi firma ne kadar temettü ödemesi yapacak? İşte, yatırımcıların ilgiyle takip ettiği güncel temettü takvimi ve ödeme detayları…

Haziran ayında temettü dağıtacak şirketler ve temettü oranları yatırımcıların gündeminde. Temettü ödemesi, bir şirketin elde ettiği kârdan hissedarlarına yaptığı kâr payı dağıtımıdır. Şirketlerin haziran ayına ilişkin temettü takvimi açıklandı. Peki, hangi şirket hangi tarihte temettü dağıtacak, yatırımcılara ne kadar ödeme yapılacak? İşte, 2025 Haziran ayına ait güncel temettü takvimi ve detaylı ödeme bilgileri…

2025 HAZİRAN TEMETTÜ TAKVİMİ

Şirket adı: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.

Bist kodu: ENKAI

Temettü tutarı: 0,2692 TL

Tarihi: 11.06.2025


Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş.

Bist kodu: LIDER

Temettü tutarı: 0,1212 TL

Tarihi: 12.06.2025

Şirket adı: Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

Bist kodu: EKGYO

Temettü tutarı: 0,4000 TL

Tarihi: 16.06.2025


Şirket adı: Türk Hava Yolları A.O.

Bist kodu: THYAO

Temettü tutarı: 2,9257 TL

Tarihi: 16.06.2025

Şirket adı: Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.

Bist kodu: MERIT

Temettü tutarı: 0,1190 TL

Tarihi: 16.06.2025


Şirket adı: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.

Bist kodu: BIMAS

Temettü tutarı: 3,3597 TL

Tarihi: 18.06.2025


Şirket adı: Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.

Bist kodu: BUCIM

Temettü tutarı: 0,0567 TL

Tarihi: 18.06.2025


Şirket adı: Sümer Varlık Yönetim A.Ş.

Bist kodu: SMRVA

Temettü tutarı: 0,2665 TL

Tarihi: 18.06.2025

Şirket adı: Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.

Bist kodu: ULKER

Temettü tutarı: 6,8594 TL

Tarihi: 19.06.2025


Şirket adı: Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş.

Bist kodu: ATATP

Temettü tutarı: 0,5943 TL

Tarihi: 20.06.2025


Şirket adı: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ORD

Bist kodu: TCELL

Temettü tutarı: 1,5455 TL

Tarihi: 20.06.2025

Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.

Bist kodu: AYEN

Temettü tutarı: 0,2119 TL

Tarihi: 23.06.2025


Şirket adı: Ulusal Faktoring A.Ş.

Bist kodu: ULUFA

Temettü tutarı: 1,0003 TL

Tarihi: 23.06.2025


Şirket adı: Kuzey Boru A.Ş.

Bist kodu: KBORU

Temettü tutarı: 1,0956 TL

Tarihi: 24.06.2025

Şirket adı: Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Bist kodu: ATAKP

Temettü tutarı: 0,4675 TL

Tarihi: 25.06.2025


Şirket adı: Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Bist kodu: TABGD

Temettü tutarı: 2,9750 TL

Tarihi: 25.06.2025

Şirket adı: Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Bist kodu: PAGYO

Temettü tutarı: 0,8000 TL

Tarihi: 25.06.2025


Şirket adı: Turcas Petrol A.Ş.

Bist kodu: TRCAS

Temettü tutarı: 0,6651 TL

Tarihi: 30.06.2025

Şirket adı: Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.

Bist kodu: ISKPL

Temettü tutarı: 0,0100 TL

Tarihi: 30.06.2025


Şirket adı: Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş.

Bist kodu: LOGO

Temettü tutarı: 4,4737 TL

Tarihi: 30.06.2025


Şirket adı: Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Bist kodu: HLGYO

Temettü tutarı: 0,0043 TL

Tarihi: 30.06.2025

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#temettü dağıtacak şirketler
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