Yatırımcıların merakla beklediği temettü verecek şirketler listesi, Haziran ayı için netleşmeye başladı. Borsa İstanbul'da işlem gören birçok firma kar payı dağıtımını bu ay gerçekleştirecek. Özellikle düzenli temettü ödeyen büyük şirketler, yatırımcıların portföylerini güçlendirme fırsatı sunarken, daha yüksek temettü verimi beklenen orta ölçekli şirketler de dikkat çekiyor. Peki, 2025 Haziran ayında hangi firma ne kadar temettü ödemesi yapacak? İşte, yatırımcıların ilgiyle takip ettiği güncel temettü takvimi ve ödeme detayları…

1 /10 Haziran ayında temettü dağıtacak şirketler ve temettü oranları yatırımcıların gündeminde. Temettü ödemesi, bir şirketin elde ettiği kârdan hissedarlarına yaptığı kâr payı dağıtımıdır. Şirketlerin haziran ayına ilişkin temettü takvimi açıklandı. Peki, hangi şirket hangi tarihte temettü dağıtacak, yatırımcılara ne kadar ödeme yapılacak? İşte, 2025 Haziran ayına ait güncel temettü takvimi ve detaylı ödeme bilgileri…

2 /10 2025 HAZİRAN TEMETTÜ TAKVİMİ Şirket adı: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Bist kodu: ENKAI Temettü tutarı: 0,2692 TL Tarihi: 11.06.2025

Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş. Bist kodu: LIDER Temettü tutarı: 0,1212 TL Tarihi: 12.06.2025

3 /10 Şirket adı: Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Bist kodu: EKGYO Temettü tutarı: 0,4000 TL Tarihi: 16.06.2025

Şirket adı: Türk Hava Yolları A.O. Bist kodu: THYAO Temettü tutarı: 2,9257 TL Tarihi: 16.06.2025

4 /10 Şirket adı: Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. Bist kodu: MERIT Temettü tutarı: 0,1190 TL Tarihi: 16.06.2025

Şirket adı: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. Bist kodu: BIMAS Temettü tutarı: 3,3597 TL Tarihi: 18.06.2025



5 /10 Şirket adı: Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Bist kodu: BUCIM Temettü tutarı: 0,0567 TL Tarihi: 18.06.2025

Şirket adı: Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Bist kodu: SMRVA Temettü tutarı: 0,2665 TL Tarihi: 18.06.2025

6 /10 Şirket adı: Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Bist kodu: ULKER Temettü tutarı: 6,8594 TL Tarihi: 19.06.2025

Şirket adı: Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş. Bist kodu: ATATP Temettü tutarı: 0,5943 TL Tarihi: 20.06.2025

Şirket adı: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ORD Bist kodu: TCELL Temettü tutarı: 1,5455 TL Tarihi: 20.06.2025

7 /10 Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş. Bist kodu: AYEN Temettü tutarı: 0,2119 TL Tarihi: 23.06.2025

Şirket adı: Ulusal Faktoring A.Ş. Bist kodu: ULUFA Temettü tutarı: 1,0003 TL Tarihi: 23.06.2025

Şirket adı: Kuzey Boru A.Ş. Bist kodu: KBORU Temettü tutarı: 1,0956 TL Tarihi: 24.06.2025

8 /10 Şirket adı: Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş. Bist kodu: ATAKP Temettü tutarı: 0,4675 TL Tarihi: 25.06.2025

Şirket adı: Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. Bist kodu: TABGD Temettü tutarı: 2,9750 TL Tarihi: 25.06.2025

9 /10 Şirket adı: Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bist kodu: PAGYO Temettü tutarı: 0,8000 TL Tarihi: 25.06.2025

Şirket adı: Turcas Petrol A.Ş. Bist kodu: TRCAS Temettü tutarı: 0,6651 TL Tarihi: 30.06.2025