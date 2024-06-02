Hilvan seçim sonuçları 2 Haziran 2024

Hilvan belediye başkanı kim oldu? Seçimi kim kim kazandı Serhan Paydaş mı Aslan Ali Bayık mı?

Oy verme işleminin tamamlanmasıyla birlikte Hilvan yerel seçimleri kapsamında oy sayımına geçildi. Oy sayımının tamamlanmasıyla da Hilvan 2 Haziran yerel seçim sonuçları da kesin olmayan sonuçlara göre belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Hilvan Belediyesi'ni DEM Parti kazandı. DEM Parti adayı 10 bin 730, AK Parti'nin adayı ise 7 bin 420 oy aldı. İşte Urfanatik’te yer alan bilgilere göre, mahalle mahalle veriler.