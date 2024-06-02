Hilvan halkı 5 yıl süreyle görev alacak belediye başkanlarını seçmek için tekrar sandık başına gitti. 27 bin 686 seçmen sekiz okulda kurulan 125 sandıkta oy kullanma işlemi saat 08.00'da başladı. AK Parti'nin 15 sandığa itirazı üzerine YSK’nın kararı doğrultusunda 2 Haziran'da yenilenme kararı alınmıştı. 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre DEM adayı Serhan Paydaş yüzde 33.2, AK Parti'nin adayı Aslan Ali Bayık yüzde 30.71 oranında oy almıştı. İşte yenilenen Hilvan seçim sonuçları 2 Haziran 2024 haberinin detayları.
Hilvan’da seçmenler, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ile mahallelerin muhtarlık ve ihtiyar heyeti için ikinci kez oy kullanmak için saat 08.00 sandık başına gitti.
YSK, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazları incelemiş, Hilvan ilçesindeki seçimlerin yenilenmesine karar vermişti. Bu kapsamda Hilvan'da oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı, oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. İlçede kayıtlı bulunan 27 bin 686 seçmen, kurulan 125 sandıkta oy verme işlemi sona erdi.
Hilvan seçim sonuçları kim hangi aday ne kadar oy aldı?
31 Mart seçimlerinde 27 bin 686 seçmenin bulunduğu Hilvan'da, DEM Parti'nin adayı Serhan Paydaş yüzde 33.2, AK Parti'nin adayı Aslan Ali Bayık yüzde 30.71,
Yeniden Refah Partisi'nin adayı Hanif Düzme ise yüzde 18.77, CHP'nin adayı Mehmet Celal Avcı yüzde 9.3 oy oranıyla seçimleri tamamladı. AK Parti'nin 15 sandığa itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı doğrultusunda 2 Haziran'da yenilenme kararı alındı.
Saat 08.00'de başlayacak oy verme işlem saat 17.00'de sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu kararınca Hilvan'da belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği, Akçakale, Eyyübiye, Hilvan ve Siverek ilçelerine bağlı 17 mahallede de muhtarlık seçiminin 2 Haziran'da tekrar sandık başına gidileceği kaydedildi. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada Hilvan ilçesinde ve 17 mahallede gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimi için tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.
Hilvan seçim sonuçları 2 Haziran 2024
Hilvan belediye başkanı kim oldu? Seçimi kim kim kazandı Serhan Paydaş mı Aslan Ali Bayık mı?
Oy verme işleminin tamamlanmasıyla birlikte Hilvan yerel seçimleri kapsamında oy sayımına geçildi. Oy sayımının tamamlanmasıyla da Hilvan 2 Haziran yerel seçim sonuçları da kesin olmayan sonuçlara göre belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Hilvan Belediyesi'ni DEM Parti kazandı. DEM Parti adayı 10 bin 730, AK Parti'nin adayı ise 7 bin 420 oy aldı. İşte Urfanatik’te yer alan bilgilere göre, mahalle mahalle veriler.
YUVACALI MAHALLESİ
AK Parti: 43
İYİ Parti: 1
Yeniden Refah: 5
DEM Parti: 172
ÖMERLİ MAHALLESİ
DEM Parti: 74
AK Parti: 13
KULAPLI MAHALLESİ
DEM Parti: 25
AK Parti: 46
Yeniden Refah Partisi: 2
ÜÇÜZLER MAHALLESİ
DEM Parti: 26
AK Parti: 17
FAİK MAHALLESİ
DEM Parti: 29
AK Parti: 62
KARABURÇ MAHALLESİ
DEM Parti: 51
AK Parti: 29
Yeniden Refah Partisi: 11
ÇİMDELİ MAHALLESİ
DEM Parti: 180
AK Parti: 117
Yeniden Refah Partisi: 10
KAVALIK MAHALLESİ
DEM Parti: 105
AK PARTİ: 54
ÇIĞILLI MAHALLESİ
DEM Parti: 36
AK Parti: 94
Yeniden Refah Partisi: 5
CHP:1
GÖLE BAKAN MAHALLESİ
DEM Parti: 27
AK Parti: 3
AŞAĞI KAMIŞLI MAHALLESİ
DEM Parti : 181
AK Parti : 16
Yeniden Refah Partisi: 2
BAHÇECİK MAHALLESİ
DEM Parti : 35
AK Parti: 44
YUKARI BARGAÇ MAHALLESİ
DEM Parti: 270
AK Parti : 14
OVACIK MAHALLESİ
AK Parti: 306
Yeniden Refah Partisi: 41
DEM Parti:74
İYİ Parti: 2
KIRBAŞI MAHALLESİ
DEM PARTİ : 108
ULUYAZI MAHALLESİ
AK Parti: 190
Yeniden Refah Partisi: 6
DEM Partisi: 184
YUKARI EKECE
DEM Parti: 46
AK Parti: 19
YRP: 10
KUSKUNLU MAHALLESİ
Ak Parti : 98
DEM PARTİ: 116
Refah :32
KARACURUN MAHALLESİ 1077 NUMARALI SANDIK
DEM Parti: 119
AK Parti: 89
YRP :8
1035 NUMARALI SANDIK
DEM Parti: 102
AK Parti: 85
Yeniden Refah Partisi: 10
1037 NOLU SANDIK
DEM PARTİ 133
AK Parti: 52
Yeniden Refah Partisi: 8
CHP: 4
1120 NUMARALI SANDIK
DEM Parti: 132
AK Parti: 83
1033 NUMARALI SANDIK
DEM Parti: 136
AK Parti: 74
Yeniden Refah Partisi: 8
1043 NUMARALI SANDIK
DEM Parti: 136
AK Parti: 64
Yeniden Refah Partisi: 13
1116 NUMARALI SANDIK
DEM Parti: 193
AK Parti: 52
Yeniden Refah Partisi: 6
1016 NUMARALI SANDIK
DEM PARTİ: 105
AK PARTİ: 2
CHP: 1
1024 NUMARALI SANDIK
DEM PARTİ: 129
AK PARTİ:84
YRP : 5
1121 NUMARALI SANDIK
DEM PARTİ: 156
AK PARTİ: 60
1042 NUMARALI SANDIK
DEM PARTİ: 154
AK PARTİ: 69
MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU
DEM PARTİ: 707
AK PARTİ: 303
Hilvan belediye başkan adayları
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aslan Ali Bayık - (Şanlıurfa / Hilvan)
İYİ Parti Aysel Pertav - (Şanlıurfa / Hilvan)
Bağımsız Adaylar Aziz Salgın - (Şanlıurfa / Hilvan)
Demokrat Parti Bünyamin Ökten - (Şanlıurfa / Hilvan)
Yeniden Refah Partisi Hanif Düzme - (Şanlıurfa / Hilvan)
Hür Dava Partisi İmam Bazik - (Şanlıurfa / Hilvan)
Büyük Birlik Partisi Mahmut Kılık - (Şanlıurfa / Hilvan)
Cumhuriyet Halk Partisi Mehmet Celal Avcı - (Şanlıurfa / Hilvan)
Saadet Partisi Musa Sakınış - (Şanlıurfa / Hilvan)
Bağımsız Türkiye Partisi Nurullah Kıran - (Şanlıurfa / Hilvan)
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Serhan Paydaş - (Şanlıurfa / Hilvan)
Aslan Ali Bayık kimdir?
Aslan Ali Bayık, 1961 yılında Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde doğdu.
İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa'da tamamlayan Bayık, Harran Üniversitesi iklimlendirme programından mezun oldu.
Hilvan ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde çeşitli birimlerde memur olarak çalışan Bayık, 2014 ve 2019'daki yerel seçimlerde AK Parti'den Hilvan Belediye Başkanı seçildi. Aslan Ali Bayık, evli ve 6 çocuk babasıdır.
Serhan Paydaş kimdir?
Serhan Paydaş, 1977 yılında Şanlıurfa'da doğdu.
İlk, orta ve lise tahsilini Şanlıurfa'da tamamlayan Paydaş, 2001 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
Paydaş, yaklaşık 23 yıldır kentte avukatlık yapıyor. Serhan Paydaş, evli ve 3 çocuk babasıdır.