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Yenilenen Hilvan seçim sonuçları 2 Haziran 2024

14:19 - 2/06/2024 Pazar
Güncelleme: 22:55 - 2/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
<p>Hilvan'da seçimi kim kazandı? Hilvan belediye başkanı kim oldu Serhan Paydaş mı, Aslan Ali Bayık mı?</p>
Hilvan'da seçimi kim kazandı? Hilvan belediye başkanı kim oldu Serhan Paydaş mı, Aslan Ali Bayık mı?

Hilvan halkı 5 yıl süreyle görev alacak belediye başkanlarını seçmek için tekrar sandık başına gitti. 27 bin 686 seçmen sekiz okulda kurulan 125 sandıkta oy kullanma işlemi saat 08.00'da başladı. AK Parti'nin 15 sandığa itirazı üzerine YSK’nın kararı doğrultusunda 2 Haziran'da yenilenme kararı alınmıştı. 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre DEM adayı Serhan Paydaş yüzde 33.2, AK Parti'nin adayı Aslan Ali Bayık yüzde 30.71 oranında oy almıştı. İşte yenilenen Hilvan seçim sonuçları 2 Haziran 2024 haberinin detayları.

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Hilvan’da seçmenler, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ile mahallelerin muhtarlık ve ihtiyar heyeti için ikinci kez oy kullanmak için saat 08.00 sandık başına gitti.

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YSK, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazları incelemiş, Hilvan ilçesindeki seçimlerin yenilenmesine karar vermişti. Bu kapsamda Hilvan'da oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı, oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. İlçede kayıtlı bulunan 27 bin 686 seçmen, kurulan 125 sandıkta oy verme işlemi sona erdi.

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Hilvan seçim sonuçları kim hangi aday ne kadar oy aldı?

31 Mart seçimlerinde 27 bin 686 seçmenin bulunduğu Hilvan'da, DEM Parti'nin adayı Serhan Paydaş yüzde 33.2, AK Parti'nin adayı Aslan Ali Bayık yüzde 30.71,


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Yeniden Refah Partisi'nin adayı Hanif Düzme ise yüzde 18.77, CHP'nin adayı Mehmet Celal Avcı yüzde 9.3 oy oranıyla seçimleri tamamladı. AK Parti'nin 15 sandığa itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı doğrultusunda 2 Haziran'da yenilenme kararı alındı.

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Saat 08.00'de başlayacak oy verme işlem saat 17.00'de sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu kararınca Hilvan'da belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği, Akçakale, Eyyübiye, Hilvan ve Siverek ilçelerine bağlı 17 mahallede de muhtarlık seçiminin 2 Haziran'da tekrar sandık başına gidileceği kaydedildi. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada Hilvan ilçesinde ve 17 mahallede gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimi için tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.


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Hilvan seçim sonuçları 2 Haziran 2024

Hilvan belediye başkanı kim oldu? Seçimi kim kim kazandı Serhan Paydaş mı Aslan Ali Bayık mı?

Oy verme işleminin tamamlanmasıyla birlikte Hilvan yerel seçimleri kapsamında oy sayımına geçildi. Oy sayımının tamamlanmasıyla da Hilvan 2 Haziran yerel seçim sonuçları da kesin olmayan sonuçlara göre belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Hilvan Belediyesi'ni DEM Parti kazandı. DEM Parti adayı 10 bin 730, AK Parti'nin adayı ise 7 bin 420 oy aldı. İşte Urfanatik’te yer alan bilgilere göre, mahalle mahalle veriler.

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YUVACALI MAHALLESİ 

AK Parti: 43 

İYİ Parti: 1 

Yeniden Refah: 5 

DEM Parti: 172

ÖMERLİ MAHALLESİ 

DEM Parti: 74

AK Parti: 13

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KULAPLI MAHALLESİ 

DEM Parti: 25

AK Parti: 46

Yeniden Refah Partisi: 2 


ÜÇÜZLER MAHALLESİ

DEM Parti: 26

AK Parti: 17

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FAİK MAHALLESİ 

DEM Parti: 29

AK Parti: 62


KARABURÇ MAHALLESİ

DEM Parti: 51

AK Parti: 29

Yeniden Refah Partisi: 11 

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ÇİMDELİ MAHALLESİ

DEM Parti: 180 

AK Parti: 117

Yeniden Refah Partisi: 10 


KAVALIK MAHALLESİ 

DEM Parti: 105

AK PARTİ: 54


ÇIĞILLI MAHALLESİ 

DEM Parti: 36

AK Parti: 94

Yeniden Refah Partisi: 5

CHP:1

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GÖLE BAKAN MAHALLESİ 

DEM Parti: 27 

AK Parti: 3


AŞAĞI KAMIŞLI MAHALLESİ

DEM Parti : 181 

AK Parti : 16 

Yeniden Refah Partisi: 2


BAHÇECİK MAHALLESİ

DEM Parti : 35

AK Parti: 44 


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YUKARI BARGAÇ MAHALLESİ 

DEM Parti: 270

AK Parti : 14


OVACIK MAHALLESİ

AK Parti: 306

Yeniden Refah Partisi: 41

DEM Parti:74

İYİ Parti: 2

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KIRBAŞI MAHALLESİ

DEM PARTİ : 108 


ULUYAZI MAHALLESİ 

AK Parti: 190

Yeniden Refah Partisi: 6 

DEM Partisi: 184


YUKARI EKECE

DEM Parti: 46

AK Parti: 19

YRP: 10


KUSKUNLU MAHALLESİ

Ak Parti : 98

DEM PARTİ: 116

Refah :32


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KARACURUN MAHALLESİ 1077 NUMARALI SANDIK

DEM Parti: 119

AK Parti: 89

YRP :8


1035 NUMARALI SANDIK

DEM Parti: 102

AK Parti: 85

Yeniden Refah Partisi: 10 


1037 NOLU SANDIK

DEM PARTİ 133 

AK Parti: 52

Yeniden Refah Partisi: 8

CHP: 4


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1120 NUMARALI SANDIK

DEM Parti: 132

AK Parti: 83


1033 NUMARALI SANDIK

DEM Parti: 136

AK Parti: 74

Yeniden Refah Partisi: 8


1043 NUMARALI SANDIK

DEM Parti: 136

AK Parti: 64

Yeniden Refah Partisi: 13


1116 NUMARALI SANDIK

DEM Parti: 193

AK Parti: 52

Yeniden Refah Partisi: 6

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1016 NUMARALI SANDIK

DEM PARTİ: 105

AK PARTİ: 2

CHP: 1


1024 NUMARALI SANDIK

DEM PARTİ: 129

AK PARTİ:84

YRP : 5


1121 NUMARALI SANDIK

DEM PARTİ: 156

AK PARTİ: 60


1042 NUMARALI SANDIK 

DEM PARTİ: 154

AK PARTİ: 69


MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU

DEM PARTİ: 707

AK PARTİ: 303


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Hilvan belediye başkan adayları

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aslan Ali Bayık - (Şanlıurfa / Hilvan)

İYİ Parti Aysel Pertav - (Şanlıurfa / Hilvan)

Bağımsız Adaylar Aziz Salgın - (Şanlıurfa / Hilvan)

Demokrat Parti Bünyamin Ökten - (Şanlıurfa / Hilvan)

Yeniden Refah Partisi Hanif Düzme - (Şanlıurfa / Hilvan)

Hür Dava Partisi İmam Bazik - (Şanlıurfa / Hilvan)

Büyük Birlik Partisi Mahmut Kılık - (Şanlıurfa / Hilvan)

Cumhuriyet Halk Partisi Mehmet Celal Avcı - (Şanlıurfa / Hilvan)

Saadet Partisi Musa Sakınış - (Şanlıurfa / Hilvan)

Bağımsız Türkiye Partisi Nurullah Kıran - (Şanlıurfa / Hilvan)

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Serhan Paydaş - (Şanlıurfa / Hilvan)

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Aslan Ali Bayık kimdir?

Aslan Ali Bayık, 1961 yılında Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa'da tamamlayan Bayık, Harran Üniversitesi iklimlendirme programından mezun oldu.

Hilvan ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde çeşitli birimlerde memur olarak çalışan Bayık, 2014 ve 2019'daki yerel seçimlerde AK Parti'den Hilvan Belediye Başkanı seçildi. Aslan Ali Bayık, evli ve 6 çocuk babasıdır. 

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Serhan Paydaş kimdir?

Serhan Paydaş, 1977 yılında Şanlıurfa'da doğdu.

İlk, orta ve lise tahsilini Şanlıurfa'da tamamlayan Paydaş, 2001 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Paydaş, yaklaşık 23 yıldır kentte avukatlık yapıyor. Serhan Paydaş, evli ve 3 çocuk babasıdır. 

#Hilvan seçim sonuçları
#Hilvan belediye seçimi
#2 Haziran Hilvan yerel seçim sonuçları
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