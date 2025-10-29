TOKİ tarafından 81 ilde yeni sosyal konut seferberliği başlıyor. Yüzyılın Konut Projesi” kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Başvurular 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 arasında toplanacak. 24 Ekim itibarıyla üzerinde tapu varsa, o vatandaşlar 500 bin sosyal konut projesine başvuramayacak. Peki hisseli arsası olan TOKİ sosyal konuta başvurabilir mi?
81 ilde dar gelirli vatandaşlar için uygun koşullarda 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağı bu proje için başvurular 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 arasında toplanacak. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.
Hisseli arsası olan TOKİ sosyal konuta başvurabilir mi?
Projeye başvuru şartlarını da değinen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şunları kaydetti: "24 Ekim itibarıyla üzerinde tapu varsa, o vatandaşlarımız başvuramayacak. Çünkü biz, projeyi 24 Ekim itibarıyla duyurduk, 10 Kasım'da başvuruları alacağız. Arsa ile alakalı, hisseli konutu, arsası olabilir. Başvuru sahibine düşen değerin 1 milyon lirayı aşmaması gerekiyor.
Ailesinden hisseli arsa kalmış olabilir, hisseleri kalmış olabilir. Hissesine düşen değer, belediyenin rayiçleri hesabı üzerinden 1 milyon lirayı aşmayacak. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf. Onların herhangi bir gayrimenkul şartı ve azami gelir şartı yok."
TOKİ sosyal konuta kimler başvurabilir?
18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak.
Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut ödemeleri ne nasıl?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul için ödeme planı nasıl olacak?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak
TOKİ 500 bin sosyal konut hangi ile ne kadar yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun 81 ile dağılımını harita ile gösterdi ve şu ifadeleri kullandı; "86 milyon nüfusumuza göre 81 ilde 500 bin sosyal konutun dağılımını yaptık. Gelen talepleri ve genel ihtiyaçları dinledik değerlendirdik. İstanbul'da 100 bin konut yapıyoruz. Buna ilave yine İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapıyoruz. Ankara, 30823 sayısıyla en fazla konut yaptığımız ikinci ilimiz olacak.