Hız sınırı (radar) cezası nasıl öğrenilir?





Radar cezası sorgulama işlemi oldukça basit ve çoğu zaman online olarak gerçekleştirilebilir. Bu işlemi yapmak için genellikle şu adımları izleyebilirsiniz:





İlgili ülkenin veya bölgenin resmi trafik cezası sorgulama web sitesine gidin. Bu genellikle ülkenin içişleri veya trafik güvenliği kurumunun resmi web sitesinde bulunur.







