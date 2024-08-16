2024 yılında hız sınırı ihlalleri, trafik güvenliğini tehdit eden ciddi bir suç olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, hız sınırlarını aşmanın sadece cezalara yol açmakla kalmayıp, can ve mal güvenliğini de riske attığını vurguluyor. Sürücüler, hız sınırlarına uyarak trafik kazalarının önüne geçebilir ve yolları daha güvenli hale getirebilirler. Unutmayın, hız sınırlarına riayet etmek hem sizin hem de diğer yol kullanıcılarının hayatını korur. Bu kapsamda her yıl trafikte hız sınırı ihlali için caydırıcı ücretler belirleniyor. Peki, 2024 yılında hız sınırı cezası ne kadar, kaç TL oldu? Radar cezası ne kadar? İşte ayrıntıları...
ız sınırı radar cezaları, sürücülerin trafik kurallarına uyumunu teşvik etmek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla önemli bir rol oynamaktadır. Yeni yılda, hız sınırlarına uymayan sürücüler için getirilen cezalar ve bu cezaların miktarı merak konusu haline gelmiştir. Peki, 2024 yılında hız sınırını ihlal edenler kaç TL ceza ödüyor? İşte güncel hız sınırı ihlali ceza ücreti...
Hız sınırı (radar) cezası ne kadar 2024?
Hız sınırını aştığınızda ve radarlar tarafından bu durum tespit edildiğinde yazılan cezalar, hız sınırını ne kadar aştığınıza göre değişiklik gösterebiliyor. 2024 yılında ödenecek radar cezaları ise şu şekilde:
Hız sınırı %10 – %30 arasında aşılırsa: 1.508,50 TL ve 10 ceza puanı (%25 indirimli hali: 1.131,37 TL)
Hız sınırı %30 – %50 arasında aşılırsa: 3.136 TL ve 15 ceza puanı (%25 indirimli hali: 2.352 TL)
Hız sınırı %50’den fazla aşılırsa: 6.440 TL ve 15 ceza puanı (%25 indirimli hali: 4.830 TL)
Hız sınırı (radar) cezası nasıl öğrenilir?
Radar cezası sorgulama işlemi oldukça basit ve çoğu zaman online olarak gerçekleştirilebilir. Bu işlemi yapmak için genellikle şu adımları izleyebilirsiniz:
İlgili ülkenin veya bölgenin resmi trafik cezası sorgulama web sitesine gidin. Bu genellikle ülkenin içişleri veya trafik güvenliği kurumunun resmi web sitesinde bulunur.
İlgili formda sizden istenen kimlik bilgilerinizi (genellikle TC kimlik numarası, plaka numarası, ehliyet numarası vb.) doğru ve eksiksiz bir şekilde girin.
Girdiğiniz bilgilerle ilgili trafik cezası sorgulama işlemini tamamlayın. Ardından, cezanın tarihini, miktarını, nedenini ve ödeme yöntemlerini gösteren bir ekranla karşılaşacaksınız.
Eğer size bir trafik cezası çıkmışsa ve ödemeniz gerekiyorsa, çoğu zaman sorgulama işlemi sırasında direkt olarak ödeme yapabileceğiniz bir seçenek sunulacaktır.
İşlem sonucunda size verilen belgeleri ve cezanın detaylarını saklayın. Bu belgeler, gerektiğinde cezanın ödendiğini veya itiraz edildiğini kanıtlamak için kullanılabilir.
Hız sınırı (radar) cezası kaç günde öğrenilir?
Radar cezası 3 ila 7 gün arasında e-Devlet’ten görülebiliyor. Radar cezası sorgulama işleminizi yapabilmek için e-Devlet’te bulunan “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama” sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Hız Sınırı (Radar) Cezası Nereye Ödenir?
Anlaşmalı banka şubelerinin veznelerinden, mobil bankacilik uygulamalarından, internet bankacılığından yararlanarak ya da e-Devlet ve İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden trafik cezası ödeme işlemini yapabilirsin.
Hız Sınırı (Radar) Cezası İtirazı Nasıl Yapılır?
Eğer yazılan cezada bir hata olduğunu düşünüyorsanız ya da herhangi bir uyarı levhası olmayan bölgede radar cezası kesildiyse bu durumda radar cezasına itiraz hakkınız bulunuyor. Trafik cezası tebliğ edildikten itibaren 15 gün içerisinde Sulh Ceza Hâkimliğine başvurarak itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz. Radar cezası itirazı için gerekli belgeler ise şu şekilde:
Kimlik fotokopisi
Ruhsat fotokopisi
Araç sahibinin ehliyet ve kimlik fotokopisi
Karar tutanağı ve tebligat fotokopisi
Dava dilekçesi
Ödeme yapılmış ise dekont