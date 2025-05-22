İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ: Öğretmenlerin il dışı atamaları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2025?

2025 yılı öğretmen atama takvimi kapsamında gözler şimdi iller arası yer değiştirme sürecine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda, il içi atamaların tamamlanmasının ardından öğretmenler bu kez başka şehirlerde görev yapabilmek için başvuru hazırlıklarına başladı. Hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak atamalarda, başvuru ve atama tarihleri ile başvuru şartları öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. İller arası tayin süreci, görev yerini değiştirmek isteyen binlerce öğretmen için kritik bir adım olacak.