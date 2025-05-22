İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ: Öğretmenlerin il dışı atamaları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2025?

2025 yılı öğretmen yer değiştirme sürecinde il içi atamaların tamamlanmasının ardından, sıra iller arası tayin sürecine geldi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre öğretmenler, görev yaptıkları şehirden farklı bir ile geçiş yapabilmek için başvuru takvimini bekliyor. Öğretmenlerin heyecanla takip ettiği bu süreçte, iller arası tayin şartları ve başvuru detayları da merak konusu. Eğitim camiasının yakından ilgilendiği yer değişikliği takvimiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı.
2025 yılı öğretmen atama takvimi kapsamında gözler şimdi iller arası yer değiştirme sürecine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda, il içi atamaların tamamlanmasının ardından öğretmenler bu kez başka şehirlerde görev yapabilmek için başvuru hazırlıklarına başladı. Hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak atamalarda, başvuru ve atama tarihleri ile başvuru şartları öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. İller arası tayin süreci, görev yerini değiştirmek isteyen binlerce öğretmen için kritik bir adım olacak.
İL İÇİ ATAMALAR YAPILDI
Milli Eğitim Bakanlığı daha önce yayınlanan atama takviminde değişikliğe gitmişti. Gidilen söz konusu değişiklik neticesinde öğretmenlerin 2025 il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları, 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alındı, atamalar ise 20 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi.
TAKVİMDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ
Yayınlanan ilk takvimde il içi atamalar için 5- 9 Mayıs, il dışı atama başvuruları için ise 21 – 28 Mayıs 2025 tarihleri işaret edilmişti. İl dışı atamalarda yeni tarih henüz belli olmadı.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.
Bu şekilde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.