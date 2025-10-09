İnfaz Koruma Memuru Alımı Sonuçları Açıklandı Mı? adalet.gov.tr Adalet Bakanlığı İKM Sonuçları Ekranı

ADALET BAKANLIĞI İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?





Adalet Bakanlığı’na iş başvurusu yapmak isteyen adaylar, başvuru işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilir. Bunun için turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” hizmetini kullanmaları gerekir. Sisteme erişim için e-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı gibi kimlik doğrulama yöntemlerinden biriyle giriş yapılmalıdır.

Başvuru süreci aktif olduğunda, adaylar yalnızca bir unvan için ve tek bir adalet komisyonu üzerinden başvuru yapabilirler. Örneğin, infaz ve koruma memuru pozisyonuna başvuran bir aday, aynı anda başka bir şehirdeki aynı pozisyona ya da farklı bir unvana başvuru yapamaz. Başvuru sırasında sistemde yer alan belgeler otomatik olarak alınır; eksik ya da hatalı görünen belgeler varsa adayın bunları manuel olarak yüklemesi gerekir. Başvurunun tamamlandığını kontrol etmek için “Başvurularım” ekranında “Başvuru Tamamlandı” ibaresinin görünmesi şarttır.



