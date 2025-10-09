İnfaz Koruma Memuru Alımı Sonuçları Açıklandı Mı? adalet.gov.tr Adalet Bakanlığı İKM Sonuçları Ekranı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü ise sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 destek personeli (şoför), 29 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci), 30 destek personeli (hasta bakıcı), 24 destek personeli (hizmetli) olmak üzere 3 bin 500 personel alacak. Adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanarak sınavlara davet edilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, atama yerleri ve sınav tarihleri netleşecek, bu da adayların kariyer planlamasını doğrudan etkileyecek. Peki, İKM sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? iİşte adalet.gov.tr Adalet Bakanlığı İKM sonuç ekranı.
İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMI SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı için başvurular 1-15 Ağustos tarihleri arasında alındı. Başvuru sonuçları için de henüz resmi bir açıklama gelmedi. Personel alım sonuçlarının önümüzdeki günlerde ilan edilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Personel alımı sonuçları Adalet Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) sitesi üzerinden ilan edilmektedir.
ADALET BAKANLIĞI İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adalet Bakanlığı’na iş başvurusu yapmak isteyen adaylar, başvuru işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilir. Bunun için turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” hizmetini kullanmaları gerekir. Sisteme erişim için e-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı gibi kimlik doğrulama yöntemlerinden biriyle giriş yapılmalıdır.
Başvuru süreci aktif olduğunda, adaylar yalnızca bir unvan için ve tek bir adalet komisyonu üzerinden başvuru yapabilirler. Örneğin, infaz ve koruma memuru pozisyonuna başvuran bir aday, aynı anda başka bir şehirdeki aynı pozisyona ya da farklı bir unvana başvuru yapamaz. Başvuru sırasında sistemde yer alan belgeler otomatik olarak alınır; eksik ya da hatalı görünen belgeler varsa adayın bunları manuel olarak yüklemesi gerekir. Başvurunun tamamlandığını kontrol etmek için “Başvurularım” ekranında “Başvuru Tamamlandı” ibaresinin görünmesi şarttır.