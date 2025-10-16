Yeni Şafak
Instagram son dakika çöktü mü? 16 Ekim Instagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

Instagram son dakika çöktü mü? 16 Ekim Instagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

16/10/2025, Perşembe
G: 16/10/2025, Perşembe
Son dakika: Instagram’da erişim sorunu yaşanıyor. 16 Ekim 2025 sabah saatlerinden itibaren bazı kullanıcılar uygulamaya girmekte zorluk çekiyor. “Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?” soruları sosyal medyada gündem olurken, son 24 saatlik kesinti raporları dikkat çekti.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, 16 Ekim 2025 itibarıyla bazı bölgelerde erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Kullanıcılar, uygulamanın ana sayfasının yüklenmemesi ve mesajların gitmemesi nedeniyle “Instagram çöktü mü?” sorusuna yanıt arıyor. İşte son kesinti raporu ve kullanıcı geri bildirimleri...

Instagram çöktü mü?

Instagram'da bazı kullanıcıların erişim sorunu yaşadığı bildiriliyor. Gece saatlerinden itibaren sosyal medyada yaşanan erişim problemi Instagram'da da devam ediyor. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Instagram son 24 saat kesinti raporu

Son 24 saatlik Downdedector raporunda zaman zaman kesintilerin yaşandığı görülüyor. Uygulamalar ve çevrimiçi hizmetler için gerçek zamanlı kesintileri ve hizmet kesintilerini izleyen Downdetector'den son durumu görüntüleyebilirsiniz.

