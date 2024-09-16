Harika bir gözlem! Apple'ın iOS 18.1 Beta güncellemesiyle yapay zekaya yaptığı yatırım, sektörde büyük yankı uyandırdı. Özellikle Apple Intelligence adını verdikleri bu yapay zeka paketi, Siri'yi geliştirme, e-posta ve resim oluşturma gibi birçok alanda potansiyelini gösteriyor. Peki iOS 18.1 Beta güncellemesinde neler var? iOS 18 hangi telefonlar alacak? Apple Intelligence ile iPhone'larımızda neler değişecek?
Yapay zekanın hayatımıza hızla entegre olduğu bu dönemde, Apple'ın iOS 18.1 Beta ile tanıttığı Apple Intelligence, akıllı telefon deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Apple Intelligence sayesinde, iPhone'larımız daha iyi yazım önerileri, otomatik özetleme ve daha hızlı bilgi erişimi gibi özelliklerle donatılacak. Bu da günlük işlerimizi daha hızlı ve verimli bir şekilde yapmamızı sağlayacak.
Apple'ın yapay zeka özellikleri, yalnızca kayıtlı Apple geliştiricileri tarafından erişilebiliyor ve bu programdan faydalanmak için yıllık 99 dolar bir ücret ödenmesi gerekiyor. Ayrıca yalnızca güncellemeyi iPhone'lara indirmek için özellikleri kullanmak yeterli değil.
Apple programlarının kayıtlı verilerinin yanı sıra, ilgili araç ve kaynakların da kullanılmasının sıralanması gerekiyor. Bu özellikler, geliştiricilere kayıtlı daha akıllı ve kullanıcı dostu hale getirme fırsatı sunarken, genel olarak sunulmadan önce belirli test aşamaları gerçekleştiriliyor.
Apple'ın yeni yapay zeka özelliklerine erişim süreci, güncellemeyi indiren tüm kullanıcılar için aynı anda başlamayacak. Kullanıcılar, güncellemeyi yükledikten sonra Apple'ın Ayarlar uygulaması içerisindeki bir bekleme listesine kaydolmak zorunda olacaklar. Bu listeye kaydolan kullanıcılar, sıralarının gelmesiyle birlikte yapay zeka özelliklerine erişim sağlayabilecekler. Diğer bir deyişle, bu özellikler her kullanıcıya aynı anda açılmayacak, kademeli bir süreç izlenecek. Bu yöntem, kullanıcı deneyiminin daha düzenli bir şekilde optimize edilmesine olanak tanıyabilir.
Bu yılın sonlarına doğru genel erişime açılması beklenen iOS 18.1 sürümü, önemli bir detayı da ortaya çıkarıyor. Apple'ın Eylül ayında yayınlamayı planladığı iOS 18 sürümünde, beklenen Apple Intelligence yani Apple'ın yapay zeka özellikleri bulunmayacak.
Bu özelliklerin, yıl sonuna doğru gelmesi beklenen iOS 18.1 güncellemesi ile kullanıcılara sunulacağı belirtiliyor. Bu durum, Apple'ın yapay zeka özelliklerini kullanıma sunma tarihini ertelediğini ve bu özelliklerin daha sonra kademeli olarak erişime açılacağını gösteriyor.
Apple Intelligence çatısı altındaki yapay zeka özelliklerini kullanmak için belirli cihaz gereksinimleri bulunuyor. Bu özelliklere erişebilmek için kullanıcıların, iPhone 15 Pro veya iPhone 15 Pro Max modellerinden birine sahip olmaları gerekiyor. Benzer şekilde, iPadOS 18.1 ve macOS 15.1 sürümlerini yüklemek isteyenler için de Apple silicon işlemciye sahip bir model kullanma zorunluluğu var. Bu gereksinimler, Apple'ın yapay zeka özelliklerinin en iyi performansını yeni nesil cihazlarda sunmayı hedeflediğini gösteriyor.
Apple Intelligence, Apple için stratejik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Yatırımcılar, yapay zekanın Apple'ın ekosistemiyle güçlü entegrasyonunun, özellikle iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max gibi yeni nesil cihazlarla sınırlı kalması nedeniyle, büyük bir yükseltme dalgasını tetikleyebileceğini düşünüyor.
iOS 18.1 Beta güncellemesinde neler var?
Apple Intelligence içindeki yapay zeka özelliklerinin tamamı, Haziran ayındaki yıllık geliştiriciler konferansı (WWDC) sırasında tanıtılmıştı, ancak bu özelliklerin hepsi şu anda erişilebilir değil. Apple, mevcut özellikleri iOS 18 ile sınırlı tutmayı tercih etmiş durumda.
iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max sahipleri, iOS 18 güncellemesiyle birlikte, Yazma Araçları, Siri'nin yeni tasarımı, bildirimleri özetleme ve yazıya dökme, yeni Mail kategorileri ve akıllı yanıtlar, Mesajlar'da akıllı yanıtlar gibi çeşitli Apple Intelligence özelliklerini deneyimleyebilecekler.
Ancak, Image Playground, Genmoji, öncelikli bildirimler, Siri kişisel bağlamı ve ChatGPT entegrasyonu gibi diğer özellikler, iOS 18.1 beta 1 sürümünde mevcut değil. Bu özellikler, yıl sonuna doğru piyasaya sürülmesi beklenen iOS 18.1 güncellemesi ile birlikte kullanıma sunulacak.