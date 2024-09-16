Yapay zekanın hayatımıza hızla entegre olduğu bu dönemde, Apple'ın iOS 18.1 Beta ile tanıttığı Apple Intelligence, akıllı telefon deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Apple Intelligence sayesinde, iPhone'larımız daha iyi yazım önerileri, otomatik özetleme ve daha hızlı bilgi erişimi gibi özelliklerle donatılacak. Bu da günlük işlerimizi daha hızlı ve verimli bir şekilde yapmamızı sağlayacak.